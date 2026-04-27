Главред NEWS.ru Ольга Сабурова стала лауреатом бизнес-премии BEST.RU
В Москве вручили ежегодную бизнес-премию BEST.RU «Компания | Персона года». Торжество прошло в ресторане Savoy. В номинации «Медиа/персона года» победила главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.
Победительница отметила, что команда NEWS.ru сохранила место среди 15 ведущих новостных сайтов, несмотря на изменения в 2026 году.
«Полученная награда для нас — важный сигнал, что мы движемся в правильном направлении. Тем, кто только заходит в медиа, я бы посоветовала прокачивать три качества: гибкость, стрессоустойчивость и коммуникабельность. Сегодня в одиночку далеко не уедешь — всё строится на связях, на умении слышать и договариваться», — заявила Сабурова.Ольга подчеркнула, что в связях нет ничего плохого. Наоборот, именно так возникают сильные партнёрства и долгие, работающие истории. Отметим, что премия BEST.RU учреждена в 1998 году. Организаторы традиционно отмечают лучшие компании, бренды и ведущих специалистов.