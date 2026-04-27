Предприниматели могут повлиять на улучшение мер поддержки через опрос РЭЦ
АО «Российский экспортный центр» (Группа ВЭБ.РФ) проводит анализ узнаваемости мер государственной поддержки в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Нацпроект ставит целью системное наращивание несырьевого неэнергетического экспорта. Исследование позволит выявить зоны роста и усовершенствовать действующие инструменты помощи бизнесу.
Организаторы приглашают предпринимателей принять участие в опросе о мерах поддержки. Ответы помогут понять, насколько российский бизнес осведомлён о возможностях в экспорте, которые предлагают институты развития. Прохождение опроса займёт не более пяти минут. Для участия нужно перейти по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовал приём заявок на «Бессмертный полк онлайн».
