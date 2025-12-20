20 декабря 2025, 13:46

Дата зимнего солнцестояния является поворотным моментом в астрономическом цикле и в 2025 году выпадает на 21 декабря. В Северном полушарии это будет самый короткий световой день и самая длинная ночь в году. В полдень солнце достигнет своей минимальной высоты над горизонтом, находясь в зените над тропиком Козерога (23,5° южной широты), после чего начнёт свой путь «на лето». В Москве продолжительность дня составит около 7 часов, в Санкт-Петербурге — около 5 часов 50 минут, а за полярным кругом наступит полярная ночь. Эта точка отсчёта астрономической зимы испокон веков наделялась особым значением. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Значение праздника Дня зимнего солнцестояния Общие культурные мотивы Личный праздник света: 5 практик для обновления



Значение праздника Дня зимнего солнцестояния

В древние времена в Скандинавии и Германии отмечали рождение молодого Солнцапраздник праздником Йоль, сопровождался кострами, йольским поленом и 12‑дневным праздником. В Древнем Риме Сатурналии (17–23 декабря) были праздником бога Сатурна, временем, когда рабы и господа менялись местами, а народ веселился и дарил подарки. В Персии и Иране в самую длинную ночь отмечают Шаб‑е Ялда — праздник рождения бога света Митры, «Непобедимого Солнца». А в Индии и среди сикхов праздник Санкранти (или Макар Санкранти) связан с переходом Солнца в знак Козерога и символизирует победу света над тьмой.

Общие культурные мотивы

Личный праздник света: 5 практик для обновления