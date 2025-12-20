Путин высказался о Русском мире
Путин анонсировал работу над законами для поддержки иностранцев
Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам второго международного Екатерининского форума с высказыванием о Русском мире. Соответствующую информацию опубликовал сайт Кремля.
Глава государства указал, что форум рассматривает вопросы международного гуманитарного сотрудничества и поддержки иностранцев, которые хотят остаться в России.
«Сила и притягательность Русского мира всегда заключалась в его открытости, уважении ко всем самобытным традициям и культурам», — заявил Владимир Владимирович.Помимо этого, Путин связал повестку с предстоящим 300-летием Екатерины II. Он предложил участникам обсудить историческую роль императрицы, особенно её манифесты 1762 и 1763 годов.
Эти документы давали иностранцам широкие права для жизни и работы в стране. Президент заявил, что Россия продолжит поддерживать соотечественников и иностранцев, которые разделяют традиционные духовные ценности.