Путин высказался о Русском мире

Путин анонсировал работу над законами для поддержки иностранцев
Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам второго международного Екатерининского форума с высказыванием о Русском мире. Соответствующую информацию опубликовал сайт Кремля.



Глава государства указал, что форум рассматривает вопросы международного гуманитарного сотрудничества и поддержки иностранцев, которые хотят остаться в России.

«Сила и притягательность Русского мира всегда заключалась в его открытости, уважении ко всем самобытным традициям и культурам», — заявил Владимир Владимирович.
Помимо этого, Путин связал повестку с предстоящим 300-летием Екатерины II. Он предложил участникам обсудить историческую роль императрицы, особенно её манифесты 1762 и 1763 годов.

Эти документы давали иностранцам широкие права для жизни и работы в стране. Президент заявил, что Россия продолжит поддерживать соотечественников и иностранцев, которые разделяют традиционные духовные ценности.
Ольга Щелокова

