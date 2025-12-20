«Проблемы»: Москвичам раскрыли, каких сюрпризов ждать от погоды в январе
Синоптик Сергеев: в первые дни января в Москве возможен гололёд
Синоптик Александр Сергеев сообщил, что в первые дни января 2026 года в Москве не прогнозируют аномальных осадков.
В беседе с «NEWS.ru» Сергеев отметил, что январь в столице встретит жителей небольшими морозами.
«Температура в российской столице будет держаться на уровне примерно минус 5 — минус 6 в дневное время, и до минус 10 градусов ночью», — пояснил эксперт.По словам синоптика, в период новогодних каникул возможны короткие оттепели. В эти дни температура может повыситься до нуля, и снег начнёт подтаивать. Сергеев отметил, что такие погодные «передышки» обычно недолгие, но часто приводят к гололёду.
Специалист предупредил, что подобные условия создают риск опасных явлений. Он призвал москвичей внимательно следить за предупреждениями дорожных и спасательных служб.