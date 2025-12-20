«Проблемы»: Москвичам раскрыли, каких сюрпризов ждать от погоды в январе

20 декабря 2025, 12:05

Синоптик Сергеев: в первые дни января в Москве возможен гололёд

Фото: Istock/V_Sot

Синоптик Александр Сергеев сообщил, что в первые дни января 2026 года в Москве не прогнозируют аномальных осадков.





В беседе с «NEWS.ru» Сергеев отметил, что январь в столице встретит жителей небольшими морозами.

«Температура в российской столице будет держаться на уровне примерно минус 5 — минус 6 в дневное время, и до минус 10 градусов ночью», — пояснил эксперт.