Главреда и журналистов телеканала «Дождь»* признали террористами и экстремистами
Главреда телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**, а также журналисток издания Валерию Ратникову** и Екатерину Котрикадзе** внесли в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Росфинмониторинга.
В списке физических лиц указаны полные сведения о журналистах: Дзядко Тихон Викторович** (родился 23 июня 1987 года в Москве), Ратникова Валерия Евгеньевна** (27 апреля 1999 года, Москва) и Котрикадзе Екатерина Бесикиевна** (23 марта 1984 года, Тбилиси, Грузинская ССР).
Напомним, что внесение в этот перечень предполагает запрет на деятельность и заморозку активов на территории России. Ранее «Дождь»* неоднократно подвергался критике со стороны российских властей за освещение различных общественно-политических событий.
Читайте также: *признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом
**внесен(а) в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
***признан(а) Минюстом РФ иноагентом