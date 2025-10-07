Главреда и журналистов телеканала «Дождь»* признали террористами и экстремистами

07 октября 2025, 17:33

Журналистов «Дождя»* Дзядко**, Ратникову** и Котрикадзе** признали экстремистами

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Главреда телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**, а также журналисток издания Валерию Ратникову** и Екатерину Котрикадзе** внесли в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Росфинмониторинга.