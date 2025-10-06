Достижения.рф

Певица Земфира* продолжает следить за статусом своего ИП в России и не закрывает бизнес

Земфира* (Фото: Instagram** @zemfiraworld)

Певица Земфира* продолжает поддерживать статус индивидуального предпринимателя (ИП) в России. Артистка подает необходимые сведения в налоговые органы, пишет РИА Новости со ссылкой на юридические документы.



Согласно официальным данным, певица не закрывала в РФ свое ИП, учрежденное еще в ноябре 2004 года.

2 сентября в налоговую инспекцию были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде Российской Федерации.

Для сохранения статуса ИП российское законодательство требует регулярной подачи отчетности и налоговых деклараций. Эти процедуры можно осуществлять дистанционно — с использованием электронной цифровой подписи или через доверенное лицо.

Основным видом деятельности ИП Земфиры* указана «творческая и концертная деятельность», а дополнительным — оптовая торговля непродовольственными товарами.

Напомним, что Земфира* попала в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Сейчас артистка проживает за пределами России.

Она продолжает заниматься творчеством: пишет музыку, даёт концерты в разных странах мира, а в 2024 году вышел ее девятый студийный альбом. Однако её доходы после отъезда из РФ, по некоторым данным, существенно снизились.

