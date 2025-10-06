Певица Земфира* продолжает следить за статусом своего ИП в России и не закрывает бизнес
Певица Земфира* продолжает поддерживать статус индивидуального предпринимателя (ИП) в России. Артистка подает необходимые сведения в налоговые органы, пишет РИА Новости со ссылкой на юридические документы.
Согласно официальным данным, певица не закрывала в РФ свое ИП, учрежденное еще в ноябре 2004 года.
2 сентября в налоговую инспекцию были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде Российской Федерации.
Для сохранения статуса ИП российское законодательство требует регулярной подачи отчетности и налоговых деклараций. Эти процедуры можно осуществлять дистанционно — с использованием электронной цифровой подписи или через доверенное лицо.
Основным видом деятельности ИП Земфиры* указана «творческая и концертная деятельность», а дополнительным — оптовая торговля непродовольственными товарами.
Напомним, что Земфира* попала в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Сейчас артистка проживает за пределами России.
Она продолжает заниматься творчеством: пишет музыку, даёт концерты в разных странах мира, а в 2024 году вышел ее девятый студийный альбом. Однако её доходы после отъезда из РФ, по некоторым данным, существенно снизились.
