Певица Земфира* продолжает следить за статусом своего ИП в России и не закрывает бизнес

06 октября 2025, 05:45

РИА Новости: Земфира* продолжила следить за статусом своего ИП в России

Земфира* (Фото: Instagram** @zemfiraworld)

Певица Земфира* продолжает поддерживать статус индивидуального предпринимателя (ИП) в России. Артистка подает необходимые сведения в налоговые органы, пишет РИА Новости со ссылкой на юридические документы.