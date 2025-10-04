Достижения.рф

Минюст России хочет ликвидировать «Партию роста»

РИА Новости: Минюст России просит Верховный суд ликвидировать «Партию роста»
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Министерство юстиции РФ подало в Верховный суд административный иск о ликвидации всероссийской политической партии «Партия Роста». Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившееся с материалами суда.



Дату первого заседания пока не назначили.

3 октября Минюст также обновил реестр нежелательных на территории России организаций, добавив в него НКО из Финляндии, Грузии и Франции. В перечень войдут:

• Initiative for Resistance and Dialogues (Финляндия),

• Eurasian Network of People who use drugs (Грузия),

• Bart Marsho / «Единство и Свобода» (Франция),

• The Assembly of Chechens of Europe (Франция).

Ранее ведомство признало иноагентом журналистку Овсянникову*, которая выбежала в эфире с плакатом.

Никита Кротов

