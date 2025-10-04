Минюст России хочет ликвидировать «Партию роста»
Министерство юстиции РФ подало в Верховный суд административный иск о ликвидации всероссийской политической партии «Партия Роста». Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившееся с материалами суда.
Дату первого заседания пока не назначили.
3 октября Минюст также обновил реестр нежелательных на территории России организаций, добавив в него НКО из Финляндии, Грузии и Франции. В перечень войдут:
• Initiative for Resistance and Dialogues (Финляндия),
• Eurasian Network of People who use drugs (Грузия),
• Bart Marsho / «Единство и Свобода» (Франция),
• The Assembly of Chechens of Europe (Франция).
Ранее ведомство признало иноагентом журналистку Овсянникову*, которая выбежала в эфире с плакатом.
