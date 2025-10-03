Минюст признал иноагентом экс-редактора Первого канала Марию Овсянникову*
Бывшую сотрудницу Первого канала Марию Овсянникову*, которая устроила провокацию в прямом эфире в первые дни СВО, признали иноагентом. Обновлённый перечень представлен на официальном сайте Минюста РФ.
В документе сказано, что журналистка распространяла недостоверные сведения о политике российских властей и дискредитировала Вооружённые Силы России.
Также в обновлённый перечень вошли писатель и режиссёр Григорий Амнуэль*, бывший муниципальный депутат Мария Соленова* и сетевой проект «I NEWS»*. Им вменяют распространение фейков, сотрудничество с другими иноагентами и высказывания против проведения СВО.
