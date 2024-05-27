Главу Большого Камня Абушаева наградили орденом Мужества в зоне спецоперации

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Мэра Большого Камня Приморского края Рустяма Абушаева, который находится в зоне СВО, наградили орденом Мужества.
«Вчера был награждён государственный наградой, Орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждёт каждого из нас домой. Без вас мы никуда. Спасибо! – написал Абушаев в своём Telegram-канале.
Ранее Абушаева объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве с землей. После чего он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что находится в зоне спецоперации. По его словам, решение приехать в зону СВО он принял давно, но необходимость осуществить задуманное прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных.
Читайте также:
Племянника Кадырова наградили орденом Мужества
Путин наградил белгородского губернатора Гладкова орденом Мужества
Путин наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества посмертно
Элина Позднякова