Путин наградил белгородского губернатора Гладкова орденом Мужества

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества.
Указ президента опубликован на сайте правовой информации.
В тексте документа говорится, что Гладков представлен к награде за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Также глава государства наградил медалями трех подростков, которые помогали людям во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Медалями «За спасение погибавших» удостоены: Артем Донсков, Ислам Халилов и Никита Иванов.
Несовершеннолетние помогали людям выбраться из горящего концертного здания, в котором было совершено массовое убийство 22 марта 2024 года.
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В тексте документа говорится, что Гладков представлен к награде за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Также глава государства наградил медалями трех подростков, которые помогали людям во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Медалями «За спасение погибавших» удостоены: Артем Донсков, Ислам Халилов и Никита Иванов.
Несовершеннолетние помогали людям выбраться из горящего концертного здания, в котором было совершено массовое убийство 22 марта 2024 года.
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Анастасия Хохлова