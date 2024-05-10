Племянника Кадырова наградили орденом Мужества

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Президент России Владимир Путин наградил племянника и заместителя главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзата Кадырова орденом Мужества, сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Адам Делимханов.
Он отметил, что Хамзат Кадыров регулярно выезжает на передовую и самоотверженно «трудится на любом доверенном участке, быстро добиваясь видимых результатов».
Ранее, в 2023 году, Хамзат Кадыров стал Героем Чеченской Республики. По словам чеченского министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, Хамзат Кадыров имеет большой и разносторонний опыт работы и зарекомендовал себя как «справедливый управленец и специалист высокого класса».
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«Его знают как ответственного, исполнительного и энергичного молодого человека», – подчеркнул парламентарий.
Ранее, в 2023 году, Хамзат Кадыров стал Героем Чеченской Республики. По словам чеченского министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, Хамзат Кадыров имеет большой и разносторонний опыт работы и зарекомендовал себя как «справедливый управленец и специалист высокого класса».
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Александр Климов