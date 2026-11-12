В Китае местный житель приобрёл квартиру за 11 юаней
Житель Китая стал обладателем квартиры на северо‑востоке страны, заплатив за неё всего 11 юаней (примерно 1,7 доллара). Об этом рассказала газета South China Morning Post (SCMP).
Объект площадью 68 кв. м с двумя спальнями находится в провинции Хэйлунцзян. Недвижимость реализовали на аукционе, организованном компанией Alibaba. Начальная цена лота составляла всего 1 юань, а в торгах поучаствовали свыше 1,6 тысячи человек.
При этом покупателю предстоит дополнительно уплатить около 2 тысяч юаней (порядка 300 долларов) — это обязательный налог на оформление права собственности. По словам самого новоиспечённого владельца, переезжать в Хэйлунцзян он не собирается. Квартира нужна ему как временное жильё, где он планирует останавливаться во время зимних поездок.
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