В Китае местный житель приобрёл квартиру за 11 юаней

12 ноября 2026, 01:15

Житель Китая выиграл жильё на аукционе Alibaba за 11 юаней

Фото: iStock/marchmeena29

Житель Китая стал обладателем квартиры на северо‑востоке страны, заплатив за неё всего 11 юаней (примерно 1,7 доллара). Об этом рассказала газета South China Morning Post (SCMP).