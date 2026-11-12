В Нью-Йорке развернули поисково-спасательную операцию после обрушения здания

12 ноября 2026, 01:38

В Нью-Йорке произошло частичное обрушение здания

Фото: iStock/mirror-images

В одном из зданий Бруклина произошло частичное обрушение конструкций. Как сообщила пожарная служба города, на месте развернута масштабная поисково-спасательная операция, поскольку под обломками могут находиться люди.