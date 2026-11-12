В Нью-Йорке развернули поисково-спасательную операцию после обрушения здания
В одном из зданий Бруклина произошло частичное обрушение конструкций. Как сообщила пожарная служба города, на месте развернута масштабная поисково-спасательная операция, поскольку под обломками могут находиться люди.
Сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчеров в 16:01 по местному времени (00:01 мск 12 ноября). В первые минуты после вызова к месту ЧП стянули специализированные спасательные подразделения, кинологические расчеты и тяжелую инженерную технику. Завалы разбирают вручную и с помощью гидравлики, чтобы избежать повторных обрушений. Здание оцеплено, движение в квартале перекрыто.
По состоянию на 16:35 известно о двух пострадавших, которые находятся под наблюдением медиков на месте происшествия. Их точное состояние и личности в данный момент уточняются. Пожарный департамент не исключает, что список жертв может пополниться. Причины инцидента пока не установлены, приоритетной версией спасателей остается износ несущих конструкций старого фонда. На месте работает следственная группа. Ожидается, что в ближайшее время пожарная служба Нью-Йорка проведет брифинг для прессы с уточнением обстановки.
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