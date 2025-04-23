«Глыба, титан мирового искусства»: Никас Сафронов — о смерти Церетели

Никас Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_nikas)
Народный художник России Никас Сафронов отреагировал на уход из жизни выдающегося скульптора Зураба Церетели и назвал его «титаном мирового искусства». Смерть мастера он сравнил с ушедшей эпохой.
В беседе с RT художник поделился, что знал Зураба Константиновича не только как великого скульптора, но и как доброго и светлого человека.
Он признался, что смерть знаменитого скульптора — это серьезная потеря для культуры России.
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«Не про каждого человека можно сказать — ушла эпоха... Глыба, титан мирового искусства. Мне больно и грустно от потери редкого жизнелюба, замечательного друга, мецената, человека-таланта. Я соболезную всем, кто уважал его. А уважали и ценили его очень многие», — отметил он.В разговоре с Общественной Службой Новостей Сафронов добавил, что Церетели при жизни смог воздвигнуть целую империю и громко заявить о своем таланте, став легендой.
Он признался, что смерть знаменитого скульптора — это серьезная потеря для культуры России.
«Зураб имел очень тонкий вкус и мог создать целый мир, отдельный город из скульптур, картин и архитектурных ансамблей. <…> Сразу после ухода папы римского Франциска мы потеряли своего гения, равных которому, полагаю, уже не будет», — подчеркнул художник.Читайте также:
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Данил Пономарев