Прощание с Зурабом Церетели начнётся в 12 часов

Зураб Церетели (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Прощание с российским художником-монументалистом, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели начнётся в 12 часов в храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.
О том, что прощание с художником состоится сегодня, сообщил внук Церетели Василий. Он также рассказал, что скульптора похоронят в Дидубийском пантеоне в Грузии.
Зураб Церетели скончался 22 апреля, причиной смерти стала остановка сердца.
Читайте также:
Спорткары, несколько миллиардов долларов и 57 тысяч квадратных метров имущества: что оставил наследникам Зураб Церетели
Огромные богатства и молодая жена: какое наследство оставил Зураб Церетели и что известно о его любимой, которой он старше на 46 лет
«Больно и грустно от потери редкого жизнелюба»: Никас Сафронов отреагировал на смерть Зураба Церетели
Зураб Церетели скончался 22 апреля, причиной смерти стала остановка сердца.
Читайте также:
Спорткары, несколько миллиардов долларов и 57 тысяч квадратных метров имущества: что оставил наследникам Зураб Церетели
Огромные богатства и молодая жена: какое наследство оставил Зураб Церетели и что известно о его любимой, которой он старше на 46 лет
«Больно и грустно от потери редкого жизнелюба»: Никас Сафронов отреагировал на смерть Зураба Церетели
Анастасия Чубина