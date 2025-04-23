Спорткары, несколько миллиардов долларов и 57 тысяч квадратных метров имущества: что оставил наследникам Зураб Церетели

Зураб Церетели (Фото: iStock/Кристина Кормилицына)
В ночь на 22 апреля скончался легендарный скульптор Зураб Церетели. Как оказалось, своим творчеством художник смог заработать многомиллиардное наследство. Что именно может перейти родственникам скульптора по наследству, читайте в этом материале.
Как пишет Starhit, еще в конце 00-х появилась информация, что состояние Церетели оценивается в 2 миллиарда долларов. По всей видимости, эту сумму скульптор смог увеличить. В собственности художника числиться 57 тысяч квадратных метров имущества. В его числе земельные участки, помещения музея и частные дома.
К тому же Церетели был владельцем квартиры в элитном доме в центре Москвы. В здании модно приобрести трехкомнатное и четырехкомнатное жилье. Художник объединил две соседние квартиры, что позволило ему владеть имуществом в 150 миллионов рублей. Внутри квартиры есть и дорогостоящие антикварные вещи.
Что еще поражает воображение, так это автопарк скульптора. В гараже Церетели стояли пять автомобилей Mercedes, два Rolls-Royce и один Bentley. Общая стоимость машин превышает 100 миллионов рублей.
Известно и об официальном годовом доходе творца. Художник зарабатывал свыше 60 миллионов рублей в год.
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К тому же Церетели был владельцем квартиры в элитном доме в центре Москвы. В здании модно приобрести трехкомнатное и четырехкомнатное жилье. Художник объединил две соседние квартиры, что позволило ему владеть имуществом в 150 миллионов рублей. Внутри квартиры есть и дорогостоящие антикварные вещи.
Что еще поражает воображение, так это автопарк скульптора. В гараже Церетели стояли пять автомобилей Mercedes, два Rolls-Royce и один Bentley. Общая стоимость машин превышает 100 миллионов рублей.
Известно и об официальном годовом доходе творца. Художник зарабатывал свыше 60 миллионов рублей в год.
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Иван Мусатов