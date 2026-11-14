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«Глобальная тенденция»: Эколог объяснила, почему в Москве до сих пор не лёг снег

Эколог Демина: городской остров тепла делает Москву теплее окружающих территорий
Фото: Istock/Oleg Elkov

Кандидат биологических наук, преподаватель Аграрно-технологического института РУДН София Демина объяснила, почему в Москве до сих пор не лёг снег.



В беседе с Агентством городских новостей «Москва» Демина сообщила, что виной всему изменение климата.

«Глобальная тенденция к потеплению действительно есть. Но если снега нет в каком-то конкретном ноябре, это прежде всего погода — то, что происходит прямо сейчас. А вот если смотреть на десятилетия, видно, что климат постепенно меняется. Чем теплее, тем чаще то, что раньше выпадало снегом, идёт дождём», — заявила она.
По словам эколога, в мегаполисе температуру повышает ещё и эффект городского острова тепла: здания и асфальт накапливают и удерживают тепло. Однако изменения затрагивают и растения: в тёплые годы они раньше просыпаются, а возвратные заморозки губят почки и листья и снижают урожай.
Ольга Щелокова

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