«Глобальная тенденция»: Эколог объяснила, почему в Москве до сих пор не лёг снег
Эколог Демина: городской остров тепла делает Москву теплее окружающих территорий
Кандидат биологических наук, преподаватель Аграрно-технологического института РУДН София Демина объяснила, почему в Москве до сих пор не лёг снег.
В беседе с Агентством городских новостей «Москва» Демина сообщила, что виной всему изменение климата.
«Глобальная тенденция к потеплению действительно есть. Но если снега нет в каком-то конкретном ноябре, это прежде всего погода — то, что происходит прямо сейчас. А вот если смотреть на десятилетия, видно, что климат постепенно меняется. Чем теплее, тем чаще то, что раньше выпадало снегом, идёт дождём», — заявила она.По словам эколога, в мегаполисе температуру повышает ещё и эффект городского острова тепла: здания и асфальт накапливают и удерживают тепло. Однако изменения затрагивают и растения: в тёплые годы они раньше просыпаются, а возвратные заморозки губят почки и листья и снижают урожай.