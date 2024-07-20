Глобальный сбой работы Microsoft повлиял на 8,5 миллиона компьютеров

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Глобальный сбой работы программ Microsoft 19 июля коснулся 8 6 миллиона устройств, заявили представители компании.
Отмечается, он произошел в связи с обновлением антивирусной программы CrowdStrike. В Microsoft добавили, что сбой повлиял на менее 1 процента компьютеров с операционной системой Windows.
Ранее стало известно, что работа операционной системы Windows испытала глобальный сбой, который повлиял на работу нескольких отраслей, в том числе на такие секторы, как банкинг, авиаперевозки и СМИ.
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«Хотя этот процент был небольшим, широкие экономические и социальные последствия отражают использование CrowdStrike предприятиями, обслуживающими множество критически важных служб», – подчеркивается в сообщении компании.
Ранее стало известно, что работа операционной системы Windows испытала глобальный сбой, который повлиял на работу нескольких отраслей, в том числе на такие секторы, как банкинг, авиаперевозки и СМИ.
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Александр Климов