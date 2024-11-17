Ученые сообщили о необычной активности магнитного полюса в Арктике

Фото: istockphoto.com/ru/Biletskiy_Evgeniy
За последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на специалиста по моделированию глобального геомагнитного поля в Британской геологической службе Уильяма Брауна.
Ученый рассказал, что магнитный полюс в 1990-х годах дрейфовал в Северный Ледовитый океан, после чего ускорился и направился в сторону Сибири. Примечательно, что его движение вызвано колебаниями, которые невозможно предсказать, в перемешивании расплавленного железа.
По словам Брауна, точно предсказать характер изменений, которые повлечет данная аномалия, сложно, несмотря на то, что ее можно отслеживать.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова дала простой совет, как пережить мощную вспышку на Солнце. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Учёные: На Солнце произошла вспышка класса М
Учёные раскрыли, когда начнётся магнитная буря
Астроном раскрыл, когда москвичи увидят полярное сияние
По словам Брауна, точно предсказать характер изменений, которые повлечет данная аномалия, сложно, несмотря на то, что ее можно отслеживать.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова дала простой совет, как пережить мощную вспышку на Солнце. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Учёные: На Солнце произошла вспышка класса М
Учёные раскрыли, когда начнётся магнитная буря
Астроном раскрыл, когда москвичи увидят полярное сияние
Екатерина Коршунова