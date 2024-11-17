Ученые сообщили о необычной активности магнитного полюса в Арктике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет бомжей и тунеядцев, так как все должны зарабатывать для себя и своей семьи. Об этом он заявил на празднике тружеников села «Дожинки» в Климовичах, его выступление транслировал телеканал «Первый информационный». По его словам, власти будут «серьезно разбираться» с данными категориями граждан.