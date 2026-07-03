Глушаков оценил дебют Узбекистана на ЧМ-2026

03 июля 2026, 15:31

Глушаков: Узбекистан оказался очень сырым для чемпионата мира

Фото: iStock/XiXinXing

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков считает, что команда Узбекистана подошла к чемпионату мира-2026 без нужной готовности к такому уровню. По его мнению, у сборной есть футболисты хорошего класса, однако на турнире она не показала цельной игры.