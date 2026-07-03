Глушаков оценил дебют Узбекистана на ЧМ-2026
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков считает, что команда Узбекистана подошла к чемпионату мира-2026 без нужной готовности к такому уровню. По его мнению, у сборной есть футболисты хорошего класса, однако на турнире она не показала цельной игры.
Мужчина в беседе с Metaratings.ru признался, что следил за выступлением узбекистанской команды и поддерживал ее по ходу турнира. При этом он отметил, что дебютант мирового первенства выглядел слишком сыро и не справился с серьезным испытанием.
Сборная Узбекистана впервые сыграла на чемпионате мира и завершила групповой этап без набранных очков. Команда Фабио Каннаваро финишировала четвертой в группе K с разницей мячей 2:11. На старте турнира узбекистанцы уступили Колумбии со счетом 1:3, затем проиграли Португалии 0:5, а в заключительном матче не взяли очки в игре с ДР Конго — 1:3.
Футбол — один из самых популярных видов спорта в мире, который объединяет миллионы людей независимо от возраста, страны и культуры. Эта игра ценится не только за зрелищность и эмоции, но и за командный дух, дисциплину и стремление к победе. Успех в футболе зависит не только от индивидуального мастерства игроков, но и от слаженной работы всей команды, тактики и подготовки.
Читайте также: