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Бывший хоккеист «Спартака» высказался о влиянии допуска россиян на решение IIHF

Спортсмен Щитов: рад допуску россиян, но отсутствие флага все омрачает
Фото: istockphoto/vchal

Бывший защитник московского «Спартака» Никита Щитов оценил вероятность возвращения российских хоккеистов на международную арену после решения Международного союза конькобежцев (ISU) допустить фигуристов и конькобежцев из России и Беларуси до соревнований в нейтральном статусе. Об этом стало известно 3 июля.



В беседе с Metaratings.ru экс-хоккеист заявил, что ключевым фактором в этом вопросе остается политическая обстановка. Бывший игрок затруднился с прогнозом относительно того, послужит ли прецедент ISU сигналом для Международной федерации хоккея (IIHF).

«Рад за другие виды спорта, но они же будут выступать не под своим флагом. Это омрачает ситуацию», — сказал Щитов.
Напомним, 30 июня ISU официально объявил об отмене отстранения российских и белорусских фигуристов и конькобежцев. Спортсмены получат право участвовать в турнирах под эгидой организации только при условии нейтрального статуса — без национальной символики, флагов и гимнов.
Никита Кротов

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