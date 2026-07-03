Бывший хоккеист «Спартака» высказался о влиянии допуска россиян на решение IIHF
Спортсмен Щитов: рад допуску россиян, но отсутствие флага все омрачает
Бывший защитник московского «Спартака» Никита Щитов оценил вероятность возвращения российских хоккеистов на международную арену после решения Международного союза конькобежцев (ISU) допустить фигуристов и конькобежцев из России и Беларуси до соревнований в нейтральном статусе. Об этом стало известно 3 июля.
В беседе с Metaratings.ru экс-хоккеист заявил, что ключевым фактором в этом вопросе остается политическая обстановка. Бывший игрок затруднился с прогнозом относительно того, послужит ли прецедент ISU сигналом для Международной федерации хоккея (IIHF).
«Рад за другие виды спорта, но они же будут выступать не под своим флагом. Это омрачает ситуацию», — сказал Щитов.Напомним, 30 июня ISU официально объявил об отмене отстранения российских и белорусских фигуристов и конькобежцев. Спортсмены получат право участвовать в турнирах под эгидой организации только при условии нейтрального статуса — без национальной символики, флагов и гимнов.