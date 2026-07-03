Полузащитник «Динамо» обозначил цели клуба новом сезоне РПЛ

03 июля 2026, 11:27

Футболист «Динамо» Бителло: Как команда мы должны постараться стать чемпионами

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Бразильский хавбек московского «Динамо» Бителло поделился задачами команды и своими личными амбициями на предстоящий сезон Российской Премьер-Лиги. Об этом стало известно 3 июля.





Индивидуальные цели футболист не стал привязывать к конкретным показателям результативности. Он отметил, что его задача — превзойти собственные достижения прошлого сезона.





«Как команда мы должны постараться стать чемпионами, как и в каждом сезоне. Это главная цель для нас», — цитирует Бителло Metaratings.ru.