Почётный президент РФС Колосков высказался о поражении сборной Нидерландов на ЧМ-2026
Колосков: вылет сборной Нидерландов с ЧМ-2026 удивил, это большая неудача
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о поражении сборной Нидерландов от команды Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира. Об этом пишет Metaratings.ru.
30 июня команды провели встречу. Основное и дополнительное время не выявили победителя, завершившись со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались марокканцы, выиграв со счётом 3:2.
Колосков был удивлён вылетом Нидерландов. Он вспомнил, что в предыдущей встрече команда продемонстрировала выдающееся выступление.
«Непублично для себя отметил, что с такой игрой они могут побороться за самые высокие места. И вдруг такой результат! Вот это я считаю, конечно, если не провал, то большая неудача, ведь команда очень хорошая», — добавил он.
В четвертьфинале Чемпионата мира сборная Марокко встретится с командой Канады. Игра состоится 4 июля в 20:00 по Москве. Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке.