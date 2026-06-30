Почётный президент РФС Колосков высказался о поражении сборной Нидерландов на ЧМ-2026

30 июня 2026, 16:22

Колосков: вылет сборной Нидерландов с ЧМ-2026 удивил, это большая неудача

Фото: iStock/Rost-9D

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о поражении сборной Нидерландов от команды Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира. Об этом пишет Metaratings.ru.





30 июня команды провели встречу. Основное и дополнительное время не выявили победителя, завершившись со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались марокканцы, выиграв со счётом 3:2.



Колосков был удивлён вылетом Нидерландов. Он вспомнил, что в предыдущей встрече команда продемонстрировала выдающееся выступление.





«Непублично для себя отметил, что с такой игрой они могут побороться за самые высокие места. И вдруг такой результат! Вот это я считаю, конечно, если не провал, то большая неудача, ведь команда очень хорошая», — добавил он.