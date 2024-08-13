Гниют и чернеют: Садовод рассказала, как сохранить здоровый урожай огурцов и томатов

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Происходит смена сезона: летние теплые дни постепенно уступают место осенней прохладе. Конечно, это не может не повлиять на настроение дачников-садоводов, которые переживают за свой урожай, а некоторые и вовсе с ним прощаются.
Однако автор книг по садоводству и огородничеству, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина в беседе с «Радио 1» сообщила, что погодные условия не могут стать причиной плохого урожая, и вкусом хрустящих огурцов и спелых томатов еще можно будет насладиться.
Особенно важно, по мнению специалиста, дать растениям хорошую корневую подкормку, от которой пойдут молодые побеги.
Она добавила, что еще нужно обязательно спрыснуть растения естественным стимулятором роста.
Говоря о томатах, собеседница отметила, что необходимо удалить все пасынки и листья и обработать растения средством от фитофтороза — грибного заболевания, при котором чернеют плоды.
Октябрина Ганичкина уверена, что осень будет теплая, и урожая еще порадует не только самых дачников, но и их родственников и гостей.
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«В августе растения стареют, листья мельчают, завязи огурчиков желтеют и засыхают, плоды получаются кривые. Для того, чтобы этого избежать, нужно обрезать длинные побеги. Начинаем снизу, где все побеги лежат на земле, они уже отплодоносили. Дальше обрезаем пожелтевшие, старые, колючие, темные листья и оставляем только молодые», — рассказала эксперт.
Особенно важно, по мнению специалиста, дать растениям хорошую корневую подкормку, от которой пойдут молодые побеги.
«Обкорнаем все растение, оставим только главный побег и несколько листочков. Дадим хорошую корневую подкормку: в 10 литров воды температурой 40-45 градусов добавляем 3 столовые ложки любого жидкого удобрения на основе гумата калия, который продается в жидком виде, дальше добавляем одну столовую ложки мочевины. Поливаем квадратный метр 3-4 литрами. Пролили питательным раствором и сверху тоже теплой водой (3-4 литра), чтобы этот раствор разошелся по всей корневой системе», — объяснила эксперт.
Она добавила, что еще нужно обязательно спрыснуть растения естественным стимулятором роста.
«Ложку мочевины разводим в 10 литрах воды и опрыскиваем. Закрываем, чтобы тепло было и не открываем. Еще нужно обязательно очистить пространство, вырвав все сорняки», — поделилась Октябрина Ганичкина.
Говоря о томатах, собеседница отметила, что необходимо удалить все пасынки и листья и обработать растения средством от фитофтороза — грибного заболевания, при котором чернеют плоды.
«Есть специальные препараты в таблеточках, на которых написано «таблетки на основе грибов и спор» — это не химия. На 1 литр воды растапливаем 1 таблетку и сбрызгиваем растения. Еще в почве сейчас не хватает кальция. Поэтому нужно помочь земле: на 10 литров воды разбавляем 2 столовые ложки кальциевой селитры и суперфосфата, поливаем под корень», — сказала специалист.
Октябрина Ганичкина уверена, что осень будет теплая, и урожая еще порадует не только самых дачников, но и их родственников и гостей.
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Анастасия Бондарева