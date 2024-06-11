Садовод Зарубина предупредила об опасном вредителе

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Блогер-садовод Лариса Зарубина заявила, что летом опасным для растений вредителем является мучнистая роса.
Она отметила, что мучнистая роса представляет собой грибковое заболевание, поражающее растения.
Она отметила, что при появлении на растении белого налёта, надо приступать к обработке, причём не только данного куста, но и соседних.
Обрабатывать заболевшие растения специалист рекомендовала кефиром.
Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что при выращивании огурцов следует соблюдать некоторые правила.
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«Любимая температура мучнистой росы — 14-18°C ночью и 20-24°C днём. При высоких температурах порядка 30°C распространение болезни приостанавливается. Также прекрасные условия для развития заболевания мы создаём сами, если не прореживаем растения, ведь загущенные кустарники не продуваются ветром и не прогреваются солнцем», —добавила в беседе с Газета.ру Зарубина.
Она отметила, что при появлении на растении белого налёта, надо приступать к обработке, причём не только данного куста, но и соседних.
Обрабатывать заболевшие растения специалист рекомендовала кефиром.
Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что при выращивании огурцов следует соблюдать некоторые правила.
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Мелисса Тимофеева