Год со дня трагедии: около «Крокуса» открыли мемориал в память о погибших в теракте

Фото: медиасток.ру
Год назад, 22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» произошла страшная трагедия. Несколько вооружённых террористов ворвались в здание перед началом концерта группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям.
Согласно проданным билетам, мероприятие должны были посетить порядка шести тысяч человек. Однако буквально за несколько минут до начала в здание ворвались несколько вооружённых мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался им на пути. После этого они подожгли сам зал, который сгорел до тла и не подлежит восстановлению. Жертвами террористов стали 145 человек.
В субботу, 22 марта, в память о тех, кто навсегда остался в «Крокус Сити Холле», открыли мемориал. В 09:00 люди с гвоздиками и плакатами собрались около сгоревшего здания.
Мемориал установили напротив концертного зала и павильона «Крокус Экспо». Памятник состоит из двух каменных блоков, устремляющихся вверх, и клина журавлей, взмывающих в небо.
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В субботу, 22 марта, в память о тех, кто навсегда остался в «Крокус Сити Холле», открыли мемориал. В 09:00 люди с гвоздиками и плакатами собрались около сгоревшего здания.
Мемориал установили напротив концертного зала и павильона «Крокус Экспо». Памятник состоит из двух каменных блоков, устремляющихся вверх, и клина журавлей, взмывающих в небо.
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Анастасия Чинкова