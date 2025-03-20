Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» планировали нападения на Красной площади и в синагоге

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» рассматривали для нападения Красную площадь, синагогу и ТРЦ «МЕГА Белая Дача». Об этом сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева* Олег Власов.
Адвокат добавил, что перед нападением на концертный зал исполнители теракта заранее осмотрели место. Они пришли в «Крокус» в «цивильной одежде» и изучили обстановку, заключил Власов.
Напомним, вечером 22 марта 2024 года группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Напомним, вечером 22 марта 2024 года группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова