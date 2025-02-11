Владельца «Крокус Сити Холла» признали потерпевшим по делу о теракте

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Компания «Крокус Интернэшнл», владеющая «Крокус Сити Холлом», официально признана потерпевшей стороной в уголовном деле о теракте, произошедшем в концертном зале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
«Признать акционерное общество «Крокус интернэшнл» потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по ст. ст. 205, 205.5, 222, 223.1 УК РФ (теракт, незаконный оборот оружия и взрывчатки, участие в деятельности террористической организации)», — гласит документ.
22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Вооруженные люди открыли огонь по зрителям, ожидавшим концерт группы «Пикник». Прогремели взрывы, возник пожар. В результате трагедии погибло 145 человек.
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