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Владельца «Крокус Сити Холла» признали потерпевшим по делу о теракте

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Компания «Крокус Интернэшнл», владеющая «Крокус Сити Холлом», официально признана потерпевшей стороной в уголовном деле о теракте, произошедшем в концертном зале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.


«Признать акционерное общество «Крокус интернэшнл» потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по ст. ст. 205, 205.5, 222, 223.1 УК РФ (теракт, незаконный оборот оружия и взрывчатки, участие в деятельности террористической организации)», — гласит документ.

22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Вооруженные люди открыли огонь по зрителям, ожидавшим концерт группы «Пикник». Прогремели взрывы, возник пожар. В результате трагедии погибло 145 человек.

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День святого Валентина 14 февраля: история и традиции Дня влюбленных
11 февраля 2025, 13:51

Фото: istockphoto / Anna Ostanina

День святого Валентина, также известный как День всех влюблённых, остаётся одним из самых неоднозначных праздников в России, как и Хеллоуин. Несмотря на это, 14 февраля многие используют как повод признаться в чувствах своим близким. О том, кем был святой Валентин, откуда возник этот праздник и почему влюблённые обмениваются валентинками, расскажет «Радио 1».

Кто такой святой Валентин


Святой Валентин — имя, которое носили несколько христианских мучеников III века н. э., среди которых наиболее известны Валентин Римский и Валентин Интерамнский. Однако достоверных сведений о них мало, и неясно, были ли это разные люди или просто различные версии одного жития.

Христианская церковь почитала святых Валентинов 14 февраля с V века, предположительно, этот день установил папа римский Геласий.

Со временем образы этих мучеников начали сливаться в единый культ: если в IX веке они ещё упоминались раздельно, то в Средневековье уже стали восприниматься как один святой Валентин.

Из-за нехватки исторических данных точный облик святого Валентина остаётся неясным, однако его имя стало символом любви, а 14 февраля во многих странах отмечается День Святого Валентина.

История Дня всех влюбленных


День всех влюблённых, известный как День святого Валентина, ежегодно отмечается 14 февраля в разных странах мира. Название праздника связано со святым Валентином — христианским мучеником III века.

Согласно одной из легенд, Валентин был римским священником, который тайно проводил обряды венчания, несмотря на запрет императора Клавдия II. За это он был арестован и приговорён к смертной казни.

Однако исторических подтверждений этой истории нет. Учёные предполагают, что праздник может иметь связь с древнеримскими луперкалиями — фестивалем плодородия, который проходил 13–15 февраля. В V веке папа Геласий I запретил этот языческий обряд, и возможно, что День святого Валентина появился как его христианская альтернатива.

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Современные традиции празднования с обменом валентинок и подарков между влюблёнными сформировались в Средние века в Европе, особенно во Франции и Англии. В России праздник стал популярным только в 1990-е годы.

Таким образом, День святого Валентина объединяет в себе элементы христианских преданий и древних ритуалов, а его традиции продолжали развиваться на протяжении веков.

Почему День святого Валентина отмечают 14 февраля


Дата праздника связана с церковным календарём — 14 февраля католическая церковь с V века почитает святого Валентина.

Однако популярность именно как Дня всех влюблённых праздник приобрёл в Средние века. В Англии и Франции существовало поверье, что 14 февраля птицы начинают искать себе пару, что сделало этот день символом любви. Позже традиция распространилась по всей Европе, а затем и по миру.

Почему влюблённые дарят друг другу валентинки?


Согласно легенде, когда святого Валентина приговорили к смертной казни, он оказался в тюрьме, где познакомился со слепой дочерью тюремщика. Между ними возникли искренние чувства, и девушка стала его возлюбленной. В ночь перед казнью, с 13 на 14 февраля, Валентин написал ей прощальное письмо, в котором признался в своих чувствах. В конце записки он оставил короткую подпись — «Твой Валентин».

Считается, что именно эта история положила начало традиции обмена валентинками.

Фото: istockphoto / Tashka

Одной из первых известных валентинок, похожих на современные, стали послания французского герцога Карла Орлеанского, написанные в 1415 году. Он, находясь в английском плену, отправлял своей жене любовные письма и стихи, сложенные в форме сердец. Одна из таких записок до сих пор хранится в Британском музее.

Со временем традиция празднования Дня святого Валентина распространилась по Европе. Уже с XIII века её активно отмечали во Франции и Англии, а к концу XVIII века праздник приобрёл популярность в США. В XX веке он стал известен по всему миру, а валентинки превратились в неотъемлемый атрибут 14 февраля. Тогда же началось их массовое производство и продажа в канун праздника.

Как отметить День всех влюбленных в 2025 году


День всех влюблённых — отличный повод провести время вместе и создать приятные воспоминания. В 2025 году праздник выпадает на пятницу, а значит, можно устроить романтический уикенд.

Идеи для празднования:

  • романтический ужин — дома при свечах или в ресторане;
  • путешествие — поездка в другой город или отдых на природе;
  • необычные впечатления — мастер-класс, катание на коньках, квест-комната или концерт;
  • домашний уют — совместный фильм, настольные игры или приготовление десерта;
  • фотосессия — красивые снимки в студии или на природе;
  • день сюрпризов — неожиданные подарки, квест с записками или романтическое письмо.

Фото: istockphoto / kieferpix

Что подарить любимому человеку 14 февраля


Выбор подарка зависит от вкусов партнёра. Вот несколько идей:

  • классика: цветы, шоколад, украшения, мягкие игрушки;
  • персонализированные подарки: гравированные украшения, фотокниги, парные футболки;
  • впечатления: билеты на концерт, мастер-класс, сертификат на SPA;
  • практичные подарки: гаджеты, парфюм, стильные аксессуары;
  • рукодельные подарки: самодельная открытка, фотоколлаж, романтическое письмо.

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Нутрициолог раскрыл, о какой проблеме сигнализирует любовь к творогу
Нутрициолог Пристанский: любовь к творогу может означать нехватку кальция
11 февраля 2025, 12:00

Фото: istockphoto/lenochkasv

Специалисты утверждают, что острое желание съесть какой-то конкретный продукт говорит о нехватке определенных веществ в организме. Так ли это?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что острое желание съесть кисломолочное изделие (например, творог) говорит о недостатке каких-то жиров, ферментов, бактерий в пищеварительной системе.

«Возможно, это недостаток кальция. Здесь огромное количество разнообразных причин. Но не надо себе ни в чем серьезно отказывать», — пояснил эксперт.

По его словам, часто люди боятся дополнительных компонентов внутри творога — например, пальмового масла.

«Это не страшная история, любые масла, в том числе и пальмовое, абсолютно адекватные. Это просто компонент, который нужен, чтобы стабилизировать жирность. Масло не канцерогенно, не опасно», — уточнил диетолог.

Он добавил, что по процессу заквашивания кисломолочные продукты значительно спокойнее реагируют с внутренней флорой.

«Аминокислоты оттуда усваиваются значительно проще. Но есть проблемы с ЖКТ, однако сейчас имеется огромное количество творога без лактозы. Нужно просто смотреть на состав и находить для себя нужный кейс», — сказал Пристанский.

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#молоко
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Диетолог Пристанский рассказал, как правильно выбрать качественный творог
Диетолог Пристанский: творог нужно выбирать по ГОСТу 2011 или 2013 года
11 февраля 2025, 10:46

Фото: istockphoto/Arx0nt

Качественные и натуральные продукты в современном пространстве кажутся уже не постоянством, а исключением. Кисломолочные изделия являются одними из самых излюбленных у россиян, однако порой они приносят больше вреда, чем пользы.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что самое главное в выборе кисломолочных продуктов — обращать внимание на внутренний состав и ГОСТ.

«При выборе творога, как высокой, так и маленькой жирности, я советую ориентироваться на ГОСТы 2011 и 2013 года. Они самые серьезные, самые полновесные, и, как правило, продукты по этим правилам всегда на натуральной основе. То есть, грубо говоря, в продукте, сделанном по ГОСТу 2011 года в составе будет либо натуральное, либо восстановленное молоко, и непосредственно сама закваска. Это по факту то, что и нужно для приготовления качественного творога», — объяснил эксперт.

По его словам, ГОСТ прописан на упаковке, там же, где и технические условия и состав изготовления продукта.

«Если мы видим цифру 2011−2013 ГОСТа, то скорее всего этот продукт будет качественным. Надо также смотреть, чтобы творог был произведён из натурального молока — по очерёдности написания», — заключил диетолог.

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Васильев день 12 февраля: как избежать разлада в семье и сохранить здоровье, народные приметы
11 февраля 2025, 10:20

Фото: iStock/Vadim Agapov

В 2025 году 12 февраля отмечается народный праздник Васильев день. В этот день православные христиане чтут память трёх святых: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. В церковном календаре этот праздник также известен как Собор трёх святителей или Трёхсвятие.
О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/arh-sib@rambler.ru

История праздника Трёх святителей берёт начало в XI–XII веках, в эпоху правления императора Алексея Комнина. В те времена в Константинополе разгорелись жаркие споры о том, кто из отцов христианской церкви и Вселенских учителей наиболее достоин почитания: Василий Великий, Григорий Богослов или Иоанн Златоуст. Каждая сторона стремилась доказать превосходство своего святого.

Помирить враждующие стороны удалось святому Иоанну Мавроподу, митрополиту Евхаитскому. Однажды ночью ему приснился сон, в котором Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов предстали перед ним. Они поведали, что все трое равны пред Господом, и просили чтить их память в один день. С тех пор этот день называют Трёхсвятием.

О чем молятся святым


К Василию Великому традиционно обращаются с просьбой защитить от бед и соблазнов. Считается, что он способен укрепить человеческую душу и сохранить её чистоту. Особенно важно обратиться к нему тем, кто носит имя Василий.

Григорию Богослову молятся о том, чтобы он направил человека на путь истинной веры, помог ему освоить молитвы и избавиться от заблуждений. К этому святому часто обращаются, чтобы вразумить тех, кто отошёл от православной веры.

Иоанну Златоусту молятся о том, чтобы он защитил человека от лжи и обмана. Считается, что он вдохновляет верующих и помогает им оставаться на верном пути.

Приметы на Трехсвятие


Фото: iStock/Eleonora Sindieieva

  • С неба падают крупные хлопья снега — значит, скоро потеплеет.
  • Прилетели грачи — это к неурожаю.
  • Утро выдалось морозное и ясное — зима ещё не собирается отступать, оттепели не предвидится.
  • Если утром туман или лёгкая изморось — жди обильных снегопадов.
  • Увидел вокруг солнца круги — год будет урожайным.

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Что можно делать 12 февраля


Трудиться по хозяйству. Убирать и наводить порядок, чтобы дом сиял чистотой. Говорят, если дом освободится от ненужных вещей, то и год будет лёгким и богатым.

Готовить дичь с душой. Наполнять её грибами, яблоками или капустой, чтобы аромат блюда был незабываемым. Верили, что если это блюдо будет на столе, то и год будет удачным, а семья будет жить в здравии и достатке.

Мириться с близкими. Если в доме или среди друзей были разногласия, то верующие старались их сгладить. В день святого Василия было принято извиняться за свои поступки и искренне прощать родных и близких.

Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/Liudmila Chernetska

  • Заниматься стиркой, вязанием и шитьём — это может привлечь беду.
  • Распускать сплетни, завидовать и злиться — это может принести болезни в дом.
  • Возвращать долги и отдавать взятые в долг вещи — это может привести к финансовым проблемам.
  • Надевать новую одежду — это может привести к разлуке с любимым для незамужней девушки и к одинокой судьбе.
  • Конфликты с близкими людьми в этот день могут стать причиной разлада в семье на год.
  • Ложиться в несвежую постель — грязное белье привлечет болезнь и нехорошие мысли.

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Холодная погода ожидается в центре европейской России: температура опустится ниже нормы
Вильфанд: температура в центре России опустится ниже нормы впервые в 2025 году
11 февраля 2025, 08:22

Фото: iStock/bruev

В субботу, 15 февраля 2025 года, температура воздуха в центре европейской России впервые в этом году опустится ниже климатической нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По прогнозам синоптиков, в тылу циклона, который будет находиться к востоку от европейской части страны, ожидается поступление холодных воздушных масс. В результате этого температура воздуха составит от минус восьми до минус тринадцати градусов. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне от минус шести до минус одиннадцати градусов.

Вильфанд отметил, что это похолодание станет первым случаем снижения температуры ниже нормы в текущем году.

Зима в этом году порадовала москвичей и жителей региона аномально теплой температурой и солнечным светом. Но продержится ли эта легкая природная нега до конца зимы? Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что февраль станет самым холодным месяцем этой зимы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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