«Люди кричали и звонили близким»: выжившая при теракте в «Крокусе» впервые рассказала о пережитом. Страшные детали и жертвы

Айлара Бакиева и Ида Галич (Фото: кадр из видео «Я пережила Крокус Сити Холл. Социальный проект Иды Галич»)
22 марта 2025 года будет год с момента теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», унесшего жизни 145 человек. В феврале этого года завершено предварительное следствие по делу, и террористы в скором времени предстанут перед судом. О событиях рокового вечера впервые рассказала чудом выжившая Айлара Бакиева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Люди пришли на концерт любимой группыВ тот вечер в стенах «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт группы «Пикник». Зрительный зал почти полностью собрался перед выступлением, люди находились на зрительных местах и в холле здания. Концерт не успел начаться, как в здании прозвучали выстрелы. Приблизительно в 19:55 группа террористов подъехала ко входу в «Крокус Сити Холл» и, выйдя из машины, открыла стрельбу. Преступники направлялись к скоплению людей в зале, расстреливая охрану, стоящую на входе в здание, и людей, встречавшихся по пути.
Страшные детали трагедииАйлара Бакиева и Ида Галич (Фото: кадр из видео «Я пережила Крокус Сити Холл. Социальный проект Иды Галич»)
В рамках своего социального проекта «Я пережила» Ида Галич провела интервью с Айларой Бакиевой, которая в момент теракта находилась в концертном зале. Айлара с другом пришли на концерт в хорошем настроении, сдали одежду в гардероб и хотели остановиться в фойе возле фотозоны. Там было скопление людей, и пара друзей решила вернуться сюда в антракте. Это во многом и спасло их.
«Фотозона располагалась возле входа. Как заходили террористы, и, соответственно, все люди, которые были в ней, погибли самыми первыми. Потом мы поднялись в бельэтаж, и с этого момента мы услышали стрельбу», — вспоминает Бакиева.Окружающие люди услышали хлопки, похожие на взрывы петард. Это не показалось удивительным героине интервью, потому что группа «Пикник» является весьма неординарной и могла проверять спецэффекты перед концертом. Только когда началась паника и толпе начали кричать о стрельбе, героиню объял ужас.
«Мы побежали в сторону зала, в «Крокусе» очень хорошая акустика, и ощущение, что не с одной стороны стреляют, а повсюду, и тебе кажется, что их больше ста человек. В зале мы спрятались за креслами и думали, что можно спрятаться, закрыв двери. Все люди в зале вели себя неадекватно. Кто-то плакал, кто-то прям кричал, рыдал, кто-то звонил своим знакомым по видеосвязи. Просто состояние истерики общей массой было», — продолжает Айлара.В какой-то момент в зале появился дым, террористы подожгли партер. Айлара Бакиева в этот момент испытала чувство безысходности.
«Стало понятно, что либо мы здесь сгорим, либо мы выбежим, но там хотя бы 50/50, что нас застрелят. Когда я увидела черный дым, я поняла, что мы точно отравимся угарным газом, если здесь останемся. Я за секунду приняла решение, что мы выбегаем», — делится Бакиева.
Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)
Выстрелы и тела людей на полуКогда Айлара с другом уходили из зала, там еще оставались люди. Они боялись быть застреленными и не знали, какой масштаб приобретет пожар. Многие люди так и не выбрались из этого зала, и пламенем были уничтожены даже остатки ДНК пострадавших. Выйдя из зала, Бакиева увидела в панике бегающих людей, никто не понимал, что нужно делать.
«Я видела, девушка рядом со мной потеряла сознание, и у нее весь лоб был в крови. Продолжались выстрелы. В какой-то момент открыли двери эвакуационного выхода, и все скопление людей, порядка 70 человек, побежали вниз. Все люди, которые были на первом этаже, около фотозоны, охранники — все были уже трупы», — вспоминает Бакиева.Увиденное на первом этаже буквально повергло героиню интервью в ужас, настоящий животный страх.
«Я увидела девушку, которая была в белом свитере, и у нее пуля была прям в животе. У меня потом еще долгое время был флешбек. У нее такие импульсы были в теле, сокращались мышцы, и этот образ меня потом долго преследовал», — делится переживаниями героиня интервью.От шока Айлара Бакиева даже не помнит путь к выходу, спуск по лестнице и выход за стеклянные двери. Во время выхода из дверей девушку толкнули в грудь, но она даже не почувствовала боли, она пришла только на следующий день.
«Я почувствовала себя в безопасности, только когда мы перебежали в сторону Павшенской поймы через мост», — рассказала Айнара.
После терактаАйлара Бакиева (Фото: кадр из видео «Я пережила Крокус Сити Холл. Социальный проект Иды Галич»)
Айлара Бакиева рассказала, что ей потребовалось время, чтобы оправиться от пережитого: она ещё долго не могла забыть звуки выстрелов и картины людей, которые отчаянно пытались найти помощь.
«Ты встаешь с утра, и у тебя каждый день, каждую минуту ощущение, что ты все еще находишься там. А обычная жизнь как будто бы идет фоном, как кино. И вот это, наверное, и есть флэшбеки. И ты хочешь быстрее избавиться от этого чувства, а у тебя не получается, потому что ты каждое утро встаешь, и снова оказываешься в том месте.
Правительством был выделен большой штат психологов для помощи пережившим теракт в «Крокус Сити Холле», участница шоу Галич получала психологическую помощь на протяжении нескольких месяцев и только благодаря ей смогла вернуться к обычной жизни.
«У меня появился страх всего. Мне было даже страшно смотреть на себя в зеркало: было ощущение, что стреляют в спину. Мне было страшно смотреть вдаль. Внутри меня прямо поднимались эмоции, как будто ты на американских горках. Было страшно проходить через рамки, турникеты. Было страшно ночевать одной. Тебе становится страшно всего», — рассказывала Айлара.Вместе с Бакиевой квалифицированную помощь получили сотни людей, но даже спустя год отголоски случившегося ада все еще остаются в памяти.
Люди у стихийного мемориала (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Место памятиВ тот день в «Крокусе» было от 6 до 7 тысяч человек. В страшной трагедии погибли 145 человек и пострадали более 500 мирных граждан. Буквально на следующий день после террористического акта люди, выражая своё горе, начали приносить к месту трагедии цветы и мягкие игрушки. 21 февраля 2025 года у «Крокуса» появилось необычное сооружение внушительных размеров, пресс-служба организации сообщила, что это памятник в память о жертвах теракта. Открытие мемориала запланировано на 22 марта, в годовщину трагического события.
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