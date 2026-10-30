Годовалая россиянка съела средство от слизней и попала в реанимацию

30 октября 2026, 19:20

Врачи Петербурга спасли годовалую девочку, съевшую средство от слизней

Фото: iStock/AgFang

В клинику Педиатрического университета Санкт-Петербурга поступила годовалая девочка, которая случайно съела средство от слизней. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.