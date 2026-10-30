Годовалая россиянка съела средство от слизней и попала в реанимацию
В клинику Педиатрического университета Санкт-Петербурга поступила годовалая девочка, которая случайно съела средство от слизней. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
Родители доставили ребенка в приемный покой больницы. Они рассказали, что малышка проглотила яркую гранулу, привлекшую ее внимание. Маленькую пациентку поместили в отделение реанимации, сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Врачи отметили, что ребенку повезло, ведь проглоченный химикат представляет умеренную опасность для человека.
Как пояснила заведующая детским приемным отделением, метальдегид, содержащийся в средстве, воздействует на центральную нервную систему, вызывая неврологические нарушения. Кроме того, он может привести к гипертермии. Возможны и тяжелые отсроченные последствия — поражение печени и почек.
Медики напомнили: если ребенок проглотил любое химическое вещество, не следует заниматься самолечением — лучше как можно скорее обратиться в больницу.
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