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Годовалая россиянка съела средство от слизней и попала в реанимацию

Врачи Петербурга спасли годовалую девочку, съевшую средство от слизней
Фото: iStock/AgFang

В клинику Педиатрического университета Санкт-Петербурга поступила годовалая девочка, которая случайно съела средство от слизней. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.



Родители доставили ребенка в приемный покой больницы. Они рассказали, что малышка проглотила яркую гранулу, привлекшую ее внимание. Маленькую пациентку поместили в отделение реанимации, сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Врачи отметили, что ребенку повезло, ведь проглоченный химикат представляет умеренную опасность для человека.

Как пояснила заведующая детским приемным отделением, метальдегид, содержащийся в средстве, воздействует на центральную нервную систему, вызывая неврологические нарушения. Кроме того, он может привести к гипертермии. Возможны и тяжелые отсроченные последствия — поражение печени и почек.

Медики напомнили: если ребенок проглотил любое химическое вещество, не следует заниматься самолечением — лучше как можно скорее обратиться в больницу.

Лидия Пономарева

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