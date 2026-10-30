Раскрыты детали ДТП с автобусом и грузовиком коммунальщиков в Ростове-на-Дону
Шесть пассажиров автобуса, включая двоих детей, получили травмы при столкновении с грузовиком коммунальщиков в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в мессенджере МАКС.
Всех пострадавших госпитализировали, их состояние уточняется. Напомним, авария произошла на улице Шеболдаева. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик, стоявший у края дороги. В настоящий момент на месте работают автоинспекторы, которые выясняют точные причины и обстоятельства ДТП.
До этого сообщалось, что минимум 11 человек поулчили травмы при столкновении грузовика с маршруткой в Ставропольском крае. Всех пострадавших доставили в больницы, один из них находится в критическом состоянии.
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