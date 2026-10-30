Раскрыты детали ДТП с автобусом и грузовиком коммунальщиков в Ростове-на-Дону

30 октября 2026, 18:56

Шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком коммунальщиков в Ростове

Фото: iStock/Iulianna Est

Шесть пассажиров автобуса, включая двоих детей, получили травмы при столкновении с грузовиком коммунальщиков в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в мессенджере МАКС.