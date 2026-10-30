В Новосибирске потушили пожар на складе

30 октября 2026, 17:44

В Новосибирске потушили пожар в складском здании

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Новосибирске пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании со складскими помещениями на улице Панфиловцев в Октябрьском районе. Об этом сообщили в ГУМЧС России по Новосибирской области.





Как уточнили в ведомстве, открытое горение ликвидировали в 17:54 по местному времени (13:54 мск). На месте работала усиленная пожарно-спасательная группировка по пяти боевым участкам, сформировали пять звеньев газодымозащитной службы. Всего задействовали 65 человек и 20 единиц техники.



Тушение осложнялось высокой температурой и сложной конструкцией здания высотой от четырех до шести метров. Предварительная площадь пожара составила 400 «квадратов». В настоящее время продолжаются работы по проливке и разбору сгоревших конструкций. Информация о пострадавших не поступала.



Ранее в Орехово-Зуевском округе потушили лесной пожар. Ведётся розыск виновных.

