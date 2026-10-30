Российский школьник упал в шахту лифта с десятого этажа и сам вызвал скорую
В Екатеринбурге 16-летний юноша упал в шахту лифта с десятого этажа. Несмотря на тяжелые травмы, он смог самостоятельно вызвать скорую помощь, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По его данным, школьник проник на территорию недостроенного жилого комплекса «Созвездие Феникс» на улице Бажова. Находясь на десятом этаже, он оступился и упал в шахту лифта, пролетев до первого этажа. Прибывшие на место медики госпитализировали подростка с места происшествия в реанимацию с компрессионным переломом позвоночника. Как он сейчас себя чувствует, не уточняется.
Ранее сообщалось, что росгвардеец спас 12-летнюю девочку из затопленной шахты лифта в Санкт-Петербурге. Школьница во время прогулки с друзьями заглянула в заброшенное здание на Лесном проспекте. В темноте она не увидела, что колодец заполнен водой вровень с полом первого этажа, и шагнула туда. Оказавшись на глубине около трех метров, ребенок начал тонуть и звать на помощь.
Шум услышал росгвардеец, который обходил соседнее здание. Он побежал на крики и встретил двух перепуганных подростков, которые рассказали о произошедшем. С фонариком мужчина отыскал девочку и вытащил ее на поверхность.
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