Российский школьник упал в шахту лифта с десятого этажа и сам вызвал скорую

30 октября 2026, 18:17

На Урале школьник упал в шахту лифта с десятого этажа и сломал позвоночник

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Екатеринбурге 16-летний юноша упал в шахту лифта с десятого этажа. Несмотря на тяжелые травмы, он смог самостоятельно вызвать скорую помощь, сообщает телеканал РЕН ТВ.