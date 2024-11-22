«Голая вечеринка» на похоронах Светличной: что себе позволила Алена Кравец и какую цену «заплатила» за слова о Пугачевой

Алена Кравец (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
20 ноября состоялось прощание с выдающейся артисткой театра и кино Светланой Светличной. На траурной церемонии присутствовали Людмила Зайцева, Анна Калашникова, Прохор Шаляпин и Александр Панкратов-Черный. Также среди скорбящих была замечена известная светская львица Алена Кравец. Появление девушки на мероприятии и ее громкое заявление вызвало настоящий скандал в Сети. Что об этом известно расскажет «Радио 1».
Дерзкие выходки на поминках
После траурной церемонии, состоявшейся в Доме кино, некоторые гости устроили необычные поминки. Певица и модель Алена Кравец решила почтить память актрисы в элитном ресторане Москвы. Кадры этого мероприятия опубликовал светский обозреватель Феликс Грозданов.
«С Аленой Кравец зашли в любимый ресторан помянуть Светлану Светличную, с которой простились днем», — сообщил поклонникам писатель и журналист.
В комментариях пользователи соцсетей сравнили устроенное Аленой представление в ресторане с печально известной «голой вечеринкой». Неподобающее поведение, смех и стоны на камеру привели зрителей в ужас.
«Больше похоже на «голую вечеринку», чем на поминки», «Неприятно... момент не тот, чтобы красоваться на камеру», «Поведение самой Алены — это что-то вообще за гранью», — возмутились поклонники Светличной.
Заявления Кравец на церемонии прощания со Светличной
Кроме того, шквал негодование обрушился на светскую львицу после того, как во время траурной церемонии она сравнила себя со Светланой Светличной.
«О ярких и красивых женщинах всегда много слухов. И в моей ранней юности и по сей день меня очень часто сравнивали и сравнивают с ее образом, который она так ярко сыграла», — заявила светская львица, имея ввиду роль Светличной в фильме «Бриллиантовая рука».
В зале одномоментно разразился гул, некоторые гости после нескромного высказывания девушки вовсе покинули зал, где проходила церемония.
Алена Кравец (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Скандальное заявление о Пугачевой
В начале ноября откровения Алёны Кравец стали одной из главных тем в отечественном шоу-бизнесе. В интервью она заявила, что «олигархи с Рублёвки» решили бойкотировать Аллу Борисовну Пугачёву из-за её «предательства» страны. Кравец также добавила, что ей известно, кто на самом деле является «биологической матерью» Гарри и Лизы. По её версии, биоматериал для детей Пугачёва взяла не из своих замороженных яйцеклеток, как считалось ранее, а от своей подруги Алины Редель.
Кроме того, Кравец утверждала, что в 2022 году Максим Галкин* буквально увёз Пугачёву за границу, и теперь у певицы нет другого выбора, кроме как жить с мужем за пределами страны.
«Пугачёва опасается Галкина*. Он — жёсткий манипулятор и знает, куда надавить. Вдобавок она зависит от его финансов, поскольку её пенсия всего 60 тысяч, которые поступают на российскую карту, не действующую в Израиле», — говорила Кравец.
Вскоре высказывание светской львицы прокомментировала примадонна.
«Какие занимательные истории вы придумываете о нашей семье! Давайте больше! Мы поощряем ваше воображение», — написала Алла Пугачева в своих социальных сетях.
Кравец попросили покинуть светское мероприятие
Через некоторое время в Москве состоялась очередная премия, собравшая столичную элиту, и среди гостей была Алена Кравец, которая привлекла внимание своим эффектным нарядом, под которым отсутствовало нижнее белье. Журналисты сразу окружили её с вопросами о Пугачёвой, но Кравец не захотела обсуждать эту тему и раздраженно ответила: «Почему вы меня достали с этой Пугачёвой? Пусть живёт так, как хочет. Всё, что знала — рассказала».
После этого Алена направилась в зал, но её планы были нарушены. Одна из организаторов мероприятия потребовала, чтобы Кравец немедленно покинула помещение.
«Я не потерплю такого отношения! Это абсурд! Ко мне подошла какая-то женщина и велела уйти! Я одеваюсь так, как мне удобно. Если мне комфортнее без белья, почему нет? Оно вызывает у меня дискомфорт», — возмущенно прокомментировала инцидент Кравец.
В интернете быстро начали распространяться слухи о том, что к инциденту могла быть причастна Алла Борисовна, которая не простила «светской львице» унижения и решила отомстить, даже находясь на Кипре, где сейчас проживает.
Читайте также:
Молодая вдова гладила руки: как прошла церемония прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным и почему не приехал Бари Алибасов
Насилие, брак с охранником и принятие ислама: скандальные откровения Юлии Волковой из группы «Тату»
«Ты всех изнасиловала»: за что на самом деле звезда «Мэри Поппинс» Андрейченко сдала дочь в психбольницу
* включен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ
Анастасия Хохлова