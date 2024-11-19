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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Молодая вдова гладила руки: как прошла церемония прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным и почему не приехал Бари Алибасов

Молодая вдова гладила руки: как прошла церемония прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным и почему не приехал Бари Алибасов

Владимир Левкин со своей супругой Мариной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Владимир Левкин со своей супругой Мариной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве проходит прощание с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. На траурной церемонии собрались его близкие друзья, знакомые и коллеги. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Смерть Левкина


Владимир Левкин ушел из жизни рано утром 17 ноября. Об этом сообщила его супруга Марина в социальной сети. Смерть певца стала неожиданностью для его друзей, близких и поклонников. Предварительной причиной ухода артиста из жизни назвали онкологию лимфатической системы. За два дня до смерти он был срочно госпитализирован в столичную больницу из-за рецидива заболевания.


Продолжал выступать


Несмотря на рецидив болезни, Левкин продолжал выступать, хотя сам признавался, что на концерты возил с собой «чемодан шприцов с различными лекарствами». В скором времени у певца должны были состояться выступления. Так, 23 ноября планировался его концерт в парк-отеле «Усадьба Бушарино». На декабрь ожидалось еще пять новогодних концертов.

В соцсети появился видеоролик, в котором Левкин приглашает поклонников на свое выступление.

«23 ноября в этом прекрасном месте мы обязательно встретимся вечером и попоем песни. Петь буду я, а вас я попрошу подпеть. Ждем вас здесь», — жизнерадостным голосом заявил артист.

Артист выглядел полным сил. В тот момент он и представить себе не мог, что не доживет до этой встречи со зрителями.

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Последние дни жизни Левкина


В разговоре с корреспондентом «МК» Марина отметила, что для неё смерть супруга стала настоящим шоком.

«В последние месяцы у Володи появилось второе дыхание. Он активно начал посещать мероприятия и планировать концерты», — рассказала она.

Недавно певец заболел, и в течение недели считал, что у него простуда. Несмотря на ухудшение состояния, он отказывался от поездки в больницу, оставаясь при этом веселым и активным. Единственным беспокойством для него был кашель. Однако вскоре его состояние ухудшилось, и его госпитализировали.

«Мы общались за день до его смерти, и мне показалось, что ему стало лучше. Он и сам так говорил», — добавила Марина.



Церемония прощания с Левкиным


Первой траурную речь произнесла супруга артиста. Молодая вдова гладила лицо и руки покойного мужа, стоя у гроба.


«Володька, я тебя люблю! Я на сцене была рядом, и сегодня я рядом. Хочу этот день провести рядышком с тобой...», — произнесла прощальную речь Марина Левкина.

На церемонии прощания с Владимиром Левкиным также присутствовали участники группы «На-На». Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Сергей Григорьев и Олег Коршунов принесли букеты роз к гробу своего коллеги и не смогли сдержать слез. Прощание с Владимиром Левкиным завершилось бурными аплодисментами.

Тело Владимира Левкина покоится в белоснежном гробу.


Бари Алибасов не смог присутствовать на прощании с Левкиным


Известный продюсер, который стоял у истоков создания группы «На-На» и способствовал началу карьеры Левкина, не приехал на церемонию. Хотя в дальнейшем их пути разошлись, а отношения стали непростыми, Алибасов в недавнем интервью отметил, что давно не общался с Левкиным, но охарактеризовал его как трудолюбивого музыканта. По информации из окружения продюсера, его отсутствие на траурной церемонии связано с плохим самочувствием.


Имущество экс-солиста группы «На-На»



Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин оставил после себя шикарный дом в Звенигороде, квартиру в Москве и автомобиль. У певца остались несколько наследников: его супруга Марина и две дочери — 12-летняя Ника и 31-летняя Виктория от первого брака. Особняк в Звенигороде, расположенный в Одинцовском городском округе, построен полностью из дерева и напоминает старинную русскую усадьбу.

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На первом этаже находится гостиная с кухней, две гостевые комнаты и санузел с ванной. На втором этаже расположены спальня Марины и Владимира, детская комната, кабинет и второй санузел. Вдова музыканта, Марина, принимала активное участие в разработке дизайна дома, выбрав стиль «Прованс» с элементами дорогой мебели. В интерьере также присутствуют хрустальные люстры и эксклюзивные светильники.

По данным СМИ, стоимость подобных домов превышает 30 миллионов рублей.

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#статьи
Стас Барецкий призвал посадить ведущих «Битвы экстрасенсов»
19 ноября 2024, 14:00

Стас Барецкий и Марина Потапова (слева направо) (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Шоумен Стас Борецкий заявил, что телепередачу «Битва экстрасенсов» необходимо закрыть на отечественной телевидении, а её ведущих посадить в тюрьму.
«Я считаю, что давно пора убрать с отечественного ТВ эту дурацкую передачу «Битва экстрасенсов», а ведущих её посадить, чтоб неповадно было, чтобы не пудрили мозги людям!» — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Барецкий.

Ранее финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что потусторонние силы существуют, и никто не должен запрещать об этом разговаривать.

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Насилие, брак с охранником и принятие ислама: скандальные откровения Юлии Волковой из группы «Тату»
19 ноября 2024, 11:49

Юлия Волкова (Фото: соцсети)

Чёрненькая из «Тату» Юлия Волкова, ставшая известной в 14 лет, пережила три не сложившихся романа, осталась одна с двумя детьми и чуть не умерла во время операции. Какие еще испытания выпали на долю певицы — в материале «Радио 1».

Детство юной певицы


Будущая звезда группы «Тату», сумевшая удивить даже искушённое «Евровидение», родилась 20 февраля 1985 года в Москве в семье успешного бизнесмена. Её мама, Лариса Викторовна, работала стилистом и придавала большое значение развитию у дочери чувства прекрасного. В семь лет Юлия начала учёбу в музыкальной школе, а спустя два года её приняли в известный детский коллектив «Непоседы», из которого вышло множество российских звёзд, таких как Влад Топалов, Анастасия Задорожная, Мария Малиновская и другие.

В 1999 году продюсер Иван Шаповалов решился на смелый шаг, создав группу из двух подростков. Коллектив получил провокационное название «Тату», которое многие восприняли как намёк на однополую любовь. Репертуар и внешний вид участниц только усиливали эти догадки: короткие юбки, белые гольфы, яркий макияж, поцелуи и объятия — скандальные клипы и тексты новых звёзд шокировали зрителей, но одновременно сделали их невероятно популярными.

Личная жизнь


В своих интервью Юлия Волкова откровенно делится, что её личная жизнь была довольно насыщенной. В первый раз она вступила в близкие отношения с мужчиной в возрасте всего 13 лет, а уже в 19 лет, почти не покидая сцену, стала матерью.

Своего первого ребенка – дочку Вику Юлия родила от охранника группы «Тату» Павла Сидорова. Но мужчину не интересовали серьезные отношения и воспитывать ребенка вместе с юной звездой он не собирался. Вскоре он просто исчез из жизни Волковой. Юля тяжело переживала разрыв и надеялась, что её возлюбленный изменит своё мнение, но этого не случилось. Чтобы обеспечить себя и своего ребёнка, артистка, всё ещё будучи частью группы, вернулась на сцену и начала гастролировать по стране. В это время маленькую Вику воспитывала бабушка.

Юлия Волкова (Фото: соцсети)

Вскоре Волкова встретила нового поклонника. Им оказался Парвиз Ясинов, выходец из семьи миллионеров и наследник генерального директора компании «Мосстроймеханизация-5» Обида Ясинова. Страстный роман Юлии с Парвизом длился всего три года, но оказал значительное влияние на жизнь певицы. Ради любимого она приняла ислам и вскоре стала матерью сына Самира. Однако общий ребёнок не спас их отношения: в 2010 году супруг ушел от Волковой и та осталась одна с двумя детьми. Певица вернулась к православной вере только в 2016 году, спустя шесть лет после развода. Возможно, все это время она питала надежду на возвращение мужа.

После Парвиза певица некоторое время встречалась с загадочным мужчиной из Турции. Однако этот избранник оказался еще хуже предыдущего — он постоянно издевался над певицей, унижал и даже поднимал на неё руку. Новый мужчина на фоне ревности «зверел» и не контролировал себя. Для Волковой всё закончилось трагично — жестоким избиением на улице, сломанной челюстью и необходимостью сложной операции на лице. О случившимся Юлия вспоминает с ужасом.

«Треск в голове. Ситуация жуткая. Я мобилизовалась. Понимала, что дети, надо что-то быстро делать. Потом няня мне рассказала, что я начала метаться по улице с криком «Врачей, полицию!». Кровища течет. Челюсть съехала, я не могла разговаривать. Понимала, что у меня даже нет зубов. У меня был сломан лицевой сустав. И если бы еще полмиллиметра до виска, то могло быть всё», — рассказывала певица на на ток-шоу «Пусть говорят».
После таких травм лицо Волковой собирали практически по частям, врачи вставили певице в голову четыре пластины и 16 болтов.

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Страшная болезнь


Ситуацию с бойфрендом-тираном усугубляло то, что у артистки в это время диагностировали серьезное заболевание — рак горла. Юлии пришлось перенести множество операций, после которых её некогда звонкий голос стал осипшим. Волкова несколько лет проходила реабилитацию в лучших клиниках мира, заново осваивала навыки общения и пения, постепенно возвращаясь к творческой деятельности. Казалось болезнь отступила, но 2019 году случился рецидив. В начале 2020 года бывшая участница группы «Тату», перенесла еще одну операцию, после которой её голос значительно улучшился. Почувствовав себя восстановленной, она объявила о своей готовности вернуться на сцену.

Юлия Волкова (Фото: РИА Новости/Виктор Толочко)

Чем занимается Юлия Волкова сейчас


В настоящее время Юлия Волкова сосредоточена на музыке, которая ей особенно близка. В начале 2024 года она выступила на сцене Black Thai Restaurant Bar в Казахстане. Жители Серпухова и Санкт-Петербурга также имели возможность увидеть экс-участницу «Тату». Таким образом, карьера Волковой продолжает развиваться.

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Григорий Лепс начал концерт в Казани, не дожидаясь зрителей
«КП»: Лепс не стал дожидаться всех зрителей на концерте в Казани
19 ноября 2024, 11:32

Григорий Лепс (фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Певец Григорий Лепс начал концерт в Казани ровно в указанные 19:00, не дожидаясь зрителей, которых задержали в очереди на досмотр. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Мероприятие было организовано в спортивно-концертном комплексе «Татнефть Арена».
По информации издания, часть слушателей попали внутрь, когда концерт уже начался, так как их задержали для досмотра на входе. Некоторые зрители возмутились этому факту, так как такая пунктуальность, — большая редкость для исполнителей.

Однако были и те, кто посчитал, что опоздавшие виноваты сами.
«Нужно было раньше приезжать, пунктуальным должен быть не только артист, но и зритель», — приводят в издании слова одной из поклонниц.
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«Родила отвратительных людей»: почему Светличную отказались хоронить рядом с мужем и сыном, откровения невестки
19 ноября 2024, 11:20

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Муж Светланы Светличной Владимир Ивашов и сын Олег упокоились на Ваганьковском кладбище. Однако актрису решили похоронить на Троекуровском. О том, кто и почему принял такое решение расскажет «Радио 1».

Поклонники возмутились местом захоронения Светличной


Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» скончалась 16 ноября в московском хосписе в возрасте 84 лет. Предварительной причиной смерти Светличной стали сердечно-сосудистая недостаточность, опухоль мозга и рак ротоглотки.

Известно, что актриса заранее попросила родственников не кремировать ее. В итоге было решено похоронить актрису на Троекуровском кладбище, на актерской аллее. Это решение вызвало недоумение у некоторых коллег артистки и ее поклонников, которые задавались вопросом, почему она не покоится рядом с мужем, артистом Владимиром Ивашовым, и сыном Олегом, которые захоронены на Ваганьковском кладбище.


Почему Светличную похоронили не на Ваганьковском кладбище


Невестка Светланы Светличной объяснила, почему актрису не похоронили рядом с близкими. По слова Ольги Ивашовой, в марте 1995 года умер ее отец Владимир Ивашов, и на Ваганьковском дали мало места под могилу. Рядом с ним в 2006-м похоронили сына артистки Олега. Светличная поставила обоим красивые памятники.

Ольга Ивашова пояснила, что оба надгробия, как для мужа, так и для сына, появились благодаря стараниям Светланы Афанасьевны. Она вложила в это немало сил и средств, особенно в те тяжелые времена, когда ей помогали друзья. Один из них, друг Владимира Ивашова, привез с Урала камень для надгробия, что вызвало недовольство со стороны работников кладбища. Однако Светлана Афанасьевна смогла решить все возникшие вопросы и гордилась результатом.

Алкоголизм сына, загадочная смерть и любовь на всю жизнь: скончалась секс-символ СССР Светлана Светличная
Алкоголизм сына, загадочная смерть и любовь на всю жизнь: скончалась секс-символ СССР Светлана Светличная

Она отметила, что даже если бы они решили похоронить Светлану Афанасьевну в могиле мужа, то установить нормальное надгробие было бы невозможно — разве что размером со скворечник, поскольку там не хватало бы места даже для памятной дощечки. Невестка певицы отметила, что на семейном совете было принято решение не убирать памятники Владимиру Сергеевичу и Олегу. Родственники Светланы Афанасьевны определились, что ее похоронят в отдельной могиле на Троекуровском кладбище.

«Когда она смотрела репортажи с чьих-то похорон на Троекуровском кладбище, то говорила: хорошая компания собралась. Со многими лично была знакома. Она будет лежать среди очень достойных и хороших людей. Мы никого к ней «подселять» не планируем. Она будет одна, как и положено знаменитой актрисе, которую знал весь Советский Союз. Надо, чтобы всё было по-человечески. У нас дружная семья, это коллегиальное решение, которое поддержал ее родной брат. Он приехал на похороны», — поделилась Ивашова с «Комсомольской правдой».

Светлана Светличная на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)

Конфликт с родными и похищение


Несколько лет назад Светличная конфликтовала с родными: она относилась к ним подозрительно — опасалась, что у нее могут забрать квартиру. Однако актриса сама продала жилье, чтобы переехать поближе к сыну и его семье. Алексей и внучка Мария часто навещали ее в больнице.

Знаменитая советская актриса и светская львица Светлана Светличная была замужем и воспитывала двух сыновей, Алексея и Олега. К сожалению, её супруг Владимир Ивашов не смог справиться с трудными 90-ми годами, а младший сын ушел из жизни в 2003 году в молодом возрасте. Как отметила актриса, она не общалась с единственным оставшимся сыном Алексеем более десяти лет.

«Сын не звонил мне десять лет. Они хотят от меня избавиться, чтобы я освободила квартиру... Есть родные и любимые, а есть непонятные. Почему у меня такие дети? Я родила таких отвратительных людей! Единственный раз, когда он пришел, когда я болела онкологией. Остальное время пил. Если бы я была тридцатилетней и вышла бы замуж, я никогда не рожала бы детей!» — объявила Светличная в ток-шоу «Пусть говорят».

Обещала лишить родных наследства: наследники Светланы Светличной, что будет с ее имуществом
Обещала лишить родных наследства: наследники Светланы Светличной, что будет с ее имуществом

В октябре 2021 года в СМИ появилась информация о «похищении» Светланы Светличной: 81-летнюю актрису забрал на тонированном автомобиле неизвестный мужчина. Поклонники актрисы начали активно искать её, а её сын подал заявление о пропаже матери только через три дня после первых сообщений. В результате его обвинили в безразличии к матери. Однако вскоре выяснилось, что Светличную вывезла одна из телевизионных съемочных групп с её согласия.

«У нее деменция в поздней стадии. Переживания закончились! Осталась только ненависть», — прокомментировал ситуацию Ивашов.

Он также подчеркнул, что никогда не претендовал на имущество своей матери и что обвинения в его адрес были связаны с болезнью актрисы.

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#сын
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Лепс начал гастролировать с врачом после жалоб из-за молодой невесты
SHOT: Григорий Лепс поднял гонорар на 3 млн и добавил в райдер аптечку и врача
19 ноября 2024, 09:17

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Григорий Лепс, заявивший, что учёба его 18-летней невесты в Лондоне «ударяет по кошельку», поднял стоимость на свои выступления. 62-летний исполнитель теперь гастролирует вместе с врачом-фониатром и просит подготовить ему аптечку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, с 2023 года цена на выступления знаменитого певца подорожала на три миллиона рублей. Теперь за час выступления Лепс берёт 11 млн рублей. В исключительных случаях может попросить привезти его на частном самолете, а в гримерке оборудовать место для врача-фониатра.

Помимо вина, виски и трех пепельниц в райдер исполнителя также входит баночка меда и аптечка: спрей для носа, ампулы с лекарством от аллергии, которые, по данным SHOT, отпускаются только по рецепту, экстракт алоэ и персиковое масло.

Накануне Лепс заявил, что летом 2025 года он надеется жениться на своей 18-летней возлюбленной Авроре Кибе.

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Певица Бьянка чуть не умерла от перитонита, ее экстренно прооперировали
18 ноября 2024, 15:40

Фото: iStock/sudok1

Певицу Татьяну Липницкую, известную под псевдонимом Бьянка, экстренно прооперировали, ей вырезали аппендицит, пишет Mash.
По данным издания, девушка несколько дней пила обезболивающие, думая, что у нее банальное несварение. Однако ей стало совсем плохо, и певица вызвала скорую помощь. Ее отвезли в больницу, где провели экстренную операцию по удалению аппендицита. Сейчас Бьянка идет на поправку.

В феврале Бьянка сообщила, что готовится к операции по липосакции живота и увеличению ягодиц собственным жиром. После перенесенной операции певица провела все запланированные концерты и по наставлению медиков не употребляла алкоголь.

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«Ты всех изнасиловала»: за что на самом деле звезда «Мэри Поппинс» Андрейченко сдала дочь в психбольницу
18 ноября 2024, 13:19

Наталья Андрейченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда фильма «Мэри Поппинс» Наталья «Мэри Поппинс» в 1986 году вышла замуж за австрийского актера Максимилиана Шелла. Обладатель премии «Оскар» щедро одарил советскую актрису всем своим состоянием. Совместную жизнь супруги начали в США, где у них родилась дочь Настасья. Однако семейное счастье было омрачено болезнью девочки. У девочки возникли психические проблемы, которые привели к тому, что ее пришлось отправить на лечение в психиатрическую больницу. Подробности – в материале «Радио 1».

Психические проблемы дочери Андрейченко


По словам артистки, первые признаки болезни у Настасьи проявились еще в школьные годы. Девочке казалось, что она совершила убийство ножом. Однажды она разбудила родителей среди ночи, шокировав их своим неожиданным признанием.
«Она говорит: „Пожалуйста, не ходите на второй этаж, потому что там два трупа: Михаил и Илея. Я их зарезала ножом“», — рассказала Андрейченко телеведущему Дмитрию Борисову в программе «Эксклюзив» на Первом канале.

Тогда Наталья вызвала медиков и согласилась поместить дочь в психиатрическую лечебницу.

«Не было у меня другого выхода. Ее забрали надолго. Конечно, она мне этого не простила», — вспоминала Андрейченко.
Актриса также выразила уверенность, что болезнь маленькая Настасья могла унаследовать от отца.

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Стояла над матерью с ножом


Наталья Андрейченко (Фото: РИА Новости)

С каждым годом состояние дочери усугублялось. По словам Андрейченко, она не раз просыпалась и видела Настасью, склонившуюся над ней с ножом.

«Я кричала: „Ты всех изнасиловала, ты всех достала. Ты хотя бы понимаешь, что я не сплю месяц и десять дней. Я сумасшедшая стала, потому что, как я глаза не открою, ты стоишь с ножом надо мной. Ты вообще понимаешь, что ты вне себя?», — рассказала актриса.


Как сейчас живет психбольная дочь Андрейченко


Наталья Андрейченко рассказала, что ее дочь Настасья до сих пор не справилась с болезнью, но состояние можно контролировать с помощью специальных препаратов. Однако это негативно сказывается на здоровье, так как лекарства имеют серьезные побочные эффекты.

«У Насти очень серьезная ситуация из-за таблеток, которые управляют ею. Невозможно ничего изменить, потому что печень страдает — она не выдерживает, и приходится давать дополнительные препараты, чтобы справиться с последствиями», — объяснила артистка.

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После развода родителей в 2005 году Настасья осталась жить в США. Внешне она больше походила на своего отца Максимилиана Шелла, чем на мать. Тем не менее, у Настасьи была мечта стать актрисой, и она даже успела сняться в нескольких эпизодических ролях. Однако ее карьера была прервана: в 16 лет она забеременела и родила дочь Лео-Магдалину. С отцом ребенка Настасья рассталась, а после родов она значительно набрала вес, что сделало невозможным возвращение к съемкам в кино. Позже Настасья перебралась в Австрию, где отец подарил ей дом. Сейчас дочь Андрейченко живет тихой и размеренной жизнью. По слухам, она вышла замуж за австрийца.

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#препараты
#болезни
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Психоаналитик раскрыла причину разлада в семье Успенской и Башарова
Психоаналитик Смолярчук: ребенок в семье артистов будет чувствовать себя недолюбленным
18 ноября 2024, 11:09

Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

В последнее время участились случаи бегства детей от «звездных» родителей. Примерами тому стали дочь Любови Успенской — Татьяна Плаксина и дочь Марата Башарова — Амели. Как известно, в обоих случаях семейные взаимоотношения нельзя назвать благополучными, но почему?
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» раскрыла главную причину проблем во взаимоотношениях «звездных» родителей с детьми.

«Главная ведущая причина — отсутствующий родитель. Отсутствующий родитель в физическом смысле для ребенка до 8 лет — это очень травматическая история, потому что ребенку все время приходится самому себе доказывать, что родился не напрасно, что в нем нуждаются, что от него не отказались, что он будет обласкан, что он находится в безопасности», — заявила она.

Марат Башаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

По ее словам, люди-артисты из сферы шоу-бизнеса — это постоянно гастролирующие и отсутствующие родители.

«Неважно, сколько у ребенка будет нянек, в душевном смысле он будет чувствовать себя недолюбленным. Дальше он вырастает в подростка, и с помощью поведенческих инструментов будет свои права возвращать. Это часто асоциальное поведение, опасное, когда ребенок нарушает законодательство, попадает в полицию, употребляет запрещенные вещества — делает все, чтобы привлечь внимание отсутствующего родителя к своей безопасной жизни», — подчеркнула эксперт.

Психоаналитик добавила, что в подростковом возрасте и далее ребенок будет пытаться сбалансировать дефицит родительского внимания и любви.

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Помолодевшая Пугачева уехала в Америку: примадонна сделала то, о чем долго говорили
18 ноября 2024, 09:19

Фото: соцсети Максима Галкина*

Алла Пугачева воссоединилась с семьей в США. Слухи о переезде Примадонны за океан ходили давно, однако только теперь они нашли подтверждение.
О том, что стало причиной переезда Пугачевой в США, вернется ли она в Россию и почему Орбакайте отказалась выступать в Москве — в материале «Радио 1».

Почему Пугачева и Галкин* уехали в США


Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* встретились с дочерью Кристиной Орбакайте в США. Хотя примадонна очень близка со своей старшей дочерью, видеться часто им почти не удается. На этот раз встреча состоялась из-за гастролей Галкина*, который привез с собой за океан всю семью.

Он опубликовал в личном блоге фотографию, на которой изображен он сам, Пугачева и все ее дети. Поклонники с восторгом отметили, насколько великолепно выглядит звезда российской эстрады в свои 75 лет.

Кристина давно живет в Штатах с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Артистка гастролирует везде, кроме России. Несколько лет назад в Америку также переехал и Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Стоит отметить, что у всех членов семьи Пугачевой есть недвижимость, которая была приобретена еще в 2000-х.

Сегодня примадонна с детьми живет обычной жизнью. До недавнего времени Алла Борисовна находилась в солнечном Лимассоле. На Кипре у нее просторные апартаменты в элитном жилом комплексе. Она прогуливалась за руку с Галкиным* по побережью, не опасаясь внимания фанатов.

Стоит ли ждать возвращения примадонны в Россию


В августе этого года сообщалось, что певица Алла Пугачёва намерена дать большой сольный концерт в России. Для этого она с детьми приедет договариваться на родину. По данным Telegram-канала Mash, артистка попытается решить вопрос с иноагентством Галкина*.

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Уточняется, что визит запланирован на неделю. Продюсер Сергей Дворцов после общения с окружением певицы рассказал, что за этот период Пугачева с командой рассмотрят площадки для потенциального концерта, пообщаются с юристами и примут решения. Также певица попытается разобраться, почему борьба Галкина* со статусом иностранного агента на протяжении нескольких лет не приносит результата. И если понадобится, постарается повлиять.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Игоревич Пригожин в беседе с «Радио 1» высказал свое мнение по этому поводу.

«Не хочу комментировать сплетни, но это же её право давать концерт или нет. Если ей не запрещают, а она этого хочет, почему нет?», — сказал он.

На вопрос о возможности Аллы Пугачевой найти площадку и провести концерт Пригожин пояснил, что не может дать точный ответ.


Орбакайте отказалась от новогодних корпоративов в Москве


Кристина Орбакайте отказалась от новогодних корпоративов в России. По информации Mash, артистка собирается зимовать в солнечной Калифорнии и пробудет там как минимум до конца января.

Дочь примадонны зазывали поработать в России, но она — впервые за долгое время — отказалась. Причинами отказа могли стать политическая ситуация, отмены и не очень тёплый приём в родной стране.

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

При этом Орбакайте не раз пыталась вернуться домой — ведь в США она собирала пустые залы. Однако в этом году Кристина сначала согласилась выступить в Кремлёвском дворце бесплатно, но в последний момент все отменила.

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*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
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