Молодая вдова гладила руки: как прошла церемония прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным и почему не приехал Бари Алибасов

Владимир Левкин со своей супругой Мариной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Смерть Левкина
Владимир Левкин ушел из жизни рано утром 17 ноября. Об этом сообщила его супруга Марина в социальной сети. Смерть певца стала неожиданностью для его друзей, близких и поклонников. Предварительной причиной ухода артиста из жизни назвали онкологию лимфатической системы. За два дня до смерти он был срочно госпитализирован в столичную больницу из-за рецидива заболевания.
Продолжал выступать
Несмотря на рецидив болезни, Левкин продолжал выступать, хотя сам признавался, что на концерты возил с собой «чемодан шприцов с различными лекарствами». В скором времени у певца должны были состояться выступления. Так, 23 ноября планировался его концерт в парк-отеле «Усадьба Бушарино». На декабрь ожидалось еще пять новогодних концертов.
В соцсети появился видеоролик, в котором Левкин приглашает поклонников на свое выступление.
«23 ноября в этом прекрасном месте мы обязательно встретимся вечером и попоем песни. Петь буду я, а вас я попрошу подпеть. Ждем вас здесь», — жизнерадостным голосом заявил артист.
Артист выглядел полным сил. В тот момент он и представить себе не мог, что не доживет до этой встречи со зрителями.
Последние дни жизни Левкина
В разговоре с корреспондентом «МК» Марина отметила, что для неё смерть супруга стала настоящим шоком.
«В последние месяцы у Володи появилось второе дыхание. Он активно начал посещать мероприятия и планировать концерты», — рассказала она.
Недавно певец заболел, и в течение недели считал, что у него простуда. Несмотря на ухудшение состояния, он отказывался от поездки в больницу, оставаясь при этом веселым и активным. Единственным беспокойством для него был кашель. Однако вскоре его состояние ухудшилось, и его госпитализировали.
«Мы общались за день до его смерти, и мне показалось, что ему стало лучше. Он и сам так говорил», — добавила Марина.
Церемония прощания с Левкиным
Первой траурную речь произнесла супруга артиста. Молодая вдова гладила лицо и руки покойного мужа, стоя у гроба.
«Володька, я тебя люблю! Я на сцене была рядом, и сегодня я рядом. Хочу этот день провести рядышком с тобой...», — произнесла прощальную речь Марина Левкина.
На церемонии прощания с Владимиром Левкиным также присутствовали участники группы «На-На». Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Сергей Григорьев и Олег Коршунов принесли букеты роз к гробу своего коллеги и не смогли сдержать слез. Прощание с Владимиром Левкиным завершилось бурными аплодисментами.
Тело Владимира Левкина покоится в белоснежном гробу.
Бари Алибасов не смог присутствовать на прощании с Левкиным
Известный продюсер, который стоял у истоков создания группы «На-На» и способствовал началу карьеры Левкина, не приехал на церемонию. Хотя в дальнейшем их пути разошлись, а отношения стали непростыми, Алибасов в недавнем интервью отметил, что давно не общался с Левкиным, но охарактеризовал его как трудолюбивого музыканта. По информации из окружения продюсера, его отсутствие на траурной церемонии связано с плохим самочувствием.
Имущество экс-солиста группы «На-На»
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин оставил после себя шикарный дом в Звенигороде, квартиру в Москве и автомобиль. У певца остались несколько наследников: его супруга Марина и две дочери — 12-летняя Ника и 31-летняя Виктория от первого брака. Особняк в Звенигороде, расположенный в Одинцовском городском округе, построен полностью из дерева и напоминает старинную русскую усадьбу.
На первом этаже находится гостиная с кухней, две гостевые комнаты и санузел с ванной. На втором этаже расположены спальня Марины и Владимира, детская комната, кабинет и второй санузел. Вдова музыканта, Марина, принимала активное участие в разработке дизайна дома, выбрав стиль «Прованс» с элементами дорогой мебели. В интерьере также присутствуют хрустальные люстры и эксклюзивные светильники.
По данным СМИ, стоимость подобных домов превышает 30 миллионов рублей.
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