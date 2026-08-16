«Голый торс за рулём»: Юрист предупредил водителей о неожиданной проверке
Автоюрист Воропаев: поездка за рулём авто без футболки может привести к проверке
Юрист Лев Воропаев предупредил, что поездка с голым торсом может привлечь внимание ГИБДД, особенно если водитель выглядит неопрятно и у него дрожат руки.
В беседе с «Абзацем» специалист пояснил, что закон прямо не запрещает управлять машиной без футболки.
«С голым торсом, в растрёпанном состоянии, с покрасневшим лицом и с дрожащими руками не стоит управлять транспортным средством. Всё это может указывать на поведение, не соответствующее обстановке. Это является одним из признаков, указывающих на состояние опьянения, и может стать основанием для отправки на медосвидетельствование», — подчеркнул юрист.Воропаев отметил, что даже при отрицательном результате процедура займёт несколько часов. Помимо этого, он не рекомендует управлять автомобилем в обуви без задника, например, во вьетнамках или сандалиях. По словам эксперта, это повышает риск нарушения ПДД и может привести к неблагоприятным последствиям.