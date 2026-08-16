Медосвидетельствование водителей в 2027 году изменится, сообщила юрист
С 1 марта 2027 года в России вступают в силу изменения в системе медицинского контроля для автомобилистов. Теперь поводом для направления на внеочередное освидетельствование станут признаки заболеваний, несовместимых с управлением транспортом, выявленные во время любого визита к врачу. Об этом в интервью РИА Новости рассказала член Ассоциации юристов России Камила Хасанова.
Как пояснила эксперт, действующий порядок предполагает прохождение медкомиссии раз в десять лет. Однако новый регламент обязывает водителя пройти внеплановое обследование, если патологии обнаружат в ходе диспансеризации, профилактического осмотра или при обычном обращении за медицинской помощью.
Юрист уточнила процедуру: гражданин получит официальное уведомление о необходимости освидетельствования, на которое отводится три месяца с момента вручения извещения. Важно, что на протяжении этого срока водительское удостоверение остается действительным — право управления автомобилем не аннулируется автоматически.
В случае игнорирования требования и отказа от прохождения врачей, нарушителя лишат прав. Если же освидетельствование пройдет успешно и противопоказаний не найдут, действие водительского удостоверения возобновят на основании нового медицинского заключения без необходимости пересдачи теоретических или практических экзаменов.
В перечень противопоказаний, актуальный с 1 сентября 2025 года, входят, в частности, приобретенные нарушения цветоощущения (включая различные формы дальтонизма), а также расстройства психологического развития. Согласно международной классификации болезней, к ним относятся детский и атипичный аутизм, синдромы Ретта, Аспергера и Геллера.
Читайте также: