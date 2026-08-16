Медосвидетельствование водителей в 2027 году изменится, сообщила юрист

16 августа 2026, 13:06

Юрист Хасанова: водителей ждет неплановое медосвидетельствование в 2027 году

Фото: istockphoto/anyaberkut

С 1 марта 2027 года в России вступают в силу изменения в системе медицинского контроля для автомобилистов. Теперь поводом для направления на внеочередное освидетельствование станут признаки заболеваний, несовместимых с управлением транспортом, выявленные во время любого визита к врачу. Об этом в интервью РИА Новости рассказала член Ассоциации юристов России Камила Хасанова.