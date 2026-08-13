Голикова оценила демографическую ситуацию в России

13 августа 2026, 23:20

Голикова: демографическая ситуация в России остается сложной

Татьяна Голикова (Фото: kremlin.ru)

Демографическая ситуация в России на сегодняшний день остается сложной, тем не менее государство может оказать на нее положительное влияние. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в рамках рабочей поездки в Свердловскую область.





Она подчеркнула, что рост численности является национальным приоритетом, который обозначил президент России Владимир Путин. По ее словам, Свердловская область на 7% опережает средний показатель рождаемости по стране.





«Но мы бы хотели, чтобы с развитием инфраструктуры все-таки количество родов, количество вновь рожденных детей увеличивалось и росла многодетность в Свердловской области, потому что еще раз подчеркну, детьми сильна страна», — привела слова Голиковой Общественная Служба Новостей.