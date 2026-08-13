Голикова оценила демографическую ситуацию в России
Голикова: демографическая ситуация в России остается сложной
Демографическая ситуация в России на сегодняшний день остается сложной, тем не менее государство может оказать на нее положительное влияние. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в рамках рабочей поездки в Свердловскую область.
Она подчеркнула, что рост численности является национальным приоритетом, который обозначил президент России Владимир Путин. По ее словам, Свердловская область на 7% опережает средний показатель рождаемости по стране.
«Но мы бы хотели, чтобы с развитием инфраструктуры все-таки количество родов, количество вновь рожденных детей увеличивалось и росла многодетность в Свердловской области, потому что еще раз подчеркну, детьми сильна страна», — привела слова Голиковой Общественная Служба Новостей.