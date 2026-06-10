В Госдуме озвучили формулу улучшения демографии
Депутат Буцкая призвала россиянок рожать первого ребенка в вузе
Для преодоления демографических проблем в России важно стимулировать семьи к рождению более одного ребенка. Первый малыш должен появляться во время обучения родителей в вузе, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
В ходе выступления в пресс-центре НСН парламентарий озвучила своеобразную «формулу». По ее словам, дети должны появляться на ранних этапах, чтобы семьи имели возможность заложить фундамент будущего.
«Есть такая формула, которая для нас сегодня важна. И еще есть одна формула, что первый ребенок рождается в вузе, а второй-третий — у работодателя», — заявила Буцкая.По мнению депутата, молодежь все чаще откладывает создание полноценной семьи, сосредотачиваясь на других жизненных приоритетах. Молодые люди стремятся сначала получить образование, найти работу и построить карьеру, реализовать личные планы, в том числе связанные с отдыхом и саморазвитием.
«Пока девушка все это пробует, у них уходит то, что невозможно вернуть», — заключила парламентарий.