Достижения.рф

«Надо создавать условия»: Никита Михалков высказался о демографии в России

Михалков: нужно создать условия для массового появления многодетных семей в РФ
Никита Михалков (Фото: РИА Новости/Сергей Фадеичев)

Для решения демографического кризиса в РФ необходимо создавать условия для массового появления многодетных семей. Об этом заявил российский актер и режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.



По его словам, которые приводит NEWS.ru, одних мер материальной поддержки недостаточно. Артист отметил, что общество должно осознать сакральный смысл многодетности.

«Это же абсолютно божественное состояние — женщины, которая носит в себе другого человека. Восхищение, чудо», — высказался он.
Кинематографист подчеркнул, что государству следует системно решать социальные и жилищные вопросы для больших семей. Он добавил, что возрождение многодетности должно происходить в формате русской провинции.
«Небоскребы, например, не способствуют рождению детей — в небоскребе ты дома себя не чувствуешь. <…> Большой семье нужен дом, а не небоскребы», — заключил Михалков.
Ранее он объяснил, почему важно устраивать праздники в трудные времена.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0