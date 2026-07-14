«Надо создавать условия»: Никита Михалков высказался о демографии в России

14 июля 2026, 19:03

Михалков: нужно создать условия для массового появления многодетных семей в РФ

Никита Михалков (Фото: РИА Новости/Сергей Фадеичев)

Для решения демографического кризиса в РФ необходимо создавать условия для массового появления многодетных семей. Об этом заявил российский актер и режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, одних мер материальной поддержки недостаточно. Артист отметил, что общество должно осознать сакральный смысл многодетности.

«Это же абсолютно божественное состояние — женщины, которая носит в себе другого человека. Восхищение, чудо», — высказался он.

«Небоскребы, например, не способствуют рождению детей — в небоскребе ты дома себя не чувствуешь. <…> Большой семье нужен дом, а не небоскребы», — заключил Михалков.