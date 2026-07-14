«Надо создавать условия»: Никита Михалков высказался о демографии в России
Михалков: нужно создать условия для массового появления многодетных семей в РФ
Для решения демографического кризиса в РФ необходимо создавать условия для массового появления многодетных семей. Об этом заявил российский актер и режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, одних мер материальной поддержки недостаточно. Артист отметил, что общество должно осознать сакральный смысл многодетности.
«Это же абсолютно божественное состояние — женщины, которая носит в себе другого человека. Восхищение, чудо», — высказался он.Кинематографист подчеркнул, что государству следует системно решать социальные и жилищные вопросы для больших семей. Он добавил, что возрождение многодетности должно происходить в формате русской провинции.
«Небоскребы, например, не способствуют рождению детей — в небоскребе ты дома себя не чувствуешь. <…> Большой семье нужен дом, а не небоскребы», — заключил Михалков.Ранее он объяснил, почему важно устраивать праздники в трудные времена.