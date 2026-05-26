На Совете законодателей ЦФО представили опыт Подмосковья в сфере демографии

26 мая 2026, 17:31

оригинал Игорь Брынцалов (фото: пресс-служба Мособлдумы)

Опыт Московской области в сфере укрепление женского здоровья и решения демографических задач планируют распространить на весь Центральный федеральный округ. О ключевых его составляющих рассказал на Совете законодателей ЦФО председатель Совета, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба администрации регионального парламента.





Брынцалов отметил, что в Подмосковье работает система доабортного консультирования и введены «дни тишины». Кроме того, женщине, желающей сделать аборт, показывают на УЗИ сердцебиение плода.





«В Московской области выстроена современная трёхуровневая система родовспоможения, в которую входят десять центров репродуктивного здоровья, 26 специализированных учреждений и проект «Наша женская консультация», — добавил председатель Мособлдумы.