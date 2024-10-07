Голикова назвала кардиохирурга Акчурина специалистом мировой величины

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что кардиохирург Ренат Ачкурин – специалист мирового уровня, спасший множество жизней. Слова Голиковой приводит РИА Новости.
Голикова выразила соболезнования родным, близким и коллегам Акчурина. По ее словам, он был специалистом мирового уровня, настоящим профессионалом и мудрым руководителем.
6 октября Министерство здравоохранения сообщило о смерти советского и российского кардиохирурга Рената Актурина. Ему было 78 лет.
Читайте также:
На 79 году жизни умер выдающийся кардиохирург Ренат Ачкурин
Самый известный человек с синдромом преждевременного старения умер в 28 лет
Скончался актер, игравший депутата Виталия Наливкина
«Без сомнения он был человеком, наделенным несгибаемой волей, большой душой и добрым сердцем», – подчеркнул она.
6 октября Министерство здравоохранения сообщило о смерти советского и российского кардиохирурга Рената Актурина. Ему было 78 лет.
Читайте также:
На 79 году жизни умер выдающийся кардиохирург Ренат Ачкурин
Самый известный человек с синдромом преждевременного старения умер в 28 лет
Скончался актер, игравший депутата Виталия Наливкина
Александр Климов