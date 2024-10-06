Скончался актёр, игравший депутата Виталия Наливкина

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Актёр Андрей Неретин, игравший депутата Виталия Наливкина, скончался в возрасте 48 лет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Мужчина был болен уже долгое время. Уточняется, что за последние дни Неретин практически не мог передвигаться.
Согласно предварительным данным, у него оторвался тромб.
Напомним, шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина появилось в 2019 году на YouTube-канале BARAKuda. После одного из эпизодов на авторов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а съёмки прекратились. Несколько дней назад у Андрея Неретина случился микроинсульт. В последнее время он не снимался, из-за чего сильно переживал.
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Согласно предварительным данным, у него оторвался тромб.
Напомним, шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина появилось в 2019 году на YouTube-канале BARAKuda. После одного из эпизодов на авторов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а съёмки прекратились. Несколько дней назад у Андрея Неретина случился микроинсульт. В последнее время он не снимался, из-за чего сильно переживал.
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Екатерина Коршунова