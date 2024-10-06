Самый известный человек с синдромом преждевременного старения умер в 28 лет

В Алтайском крае ожидается всплеск шизофрении, так как в регионе возник дефицит препарата от психических и тревожных расстройств «Сульпирид». Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что проблема появилась из-за того, что госаптеки не успели закупить достаточное количество лекарства несмотря на то, что его производят в соседней Кемеровской области.