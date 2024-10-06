Самый известный человек с синдромом преждевременного старения умер в 28 лет

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В итальянском городе Скио умер 28-летний Сэмми Бассо, самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения. Об этом информирует Reuters.
Уточняется, что диагноз «прогерия» ему поставили в двухлетнем возрасте. В 2005 году Бассо вместе с родителями основал Итальянскую ассоциацию по борьбе с прогерией.
Молодой человек стал популярным после документального фильма National Geographic «Путешествие Сэмми», где он вместе с семьей и лучшим другом путешествует по 66-й трассе США из Чикаго в Лос-Анджелес.
Напомним, при прогерии у людей возникают изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением организма. Отмечается, что у людей с данным диагнозом продолжительность без лечения составляет около 13,5 лет.
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Молодой человек стал популярным после документального фильма National Geographic «Путешествие Сэмми», где он вместе с семьей и лучшим другом путешествует по 66-й трассе США из Чикаго в Лос-Анджелес.
Напомним, при прогерии у людей возникают изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением организма. Отмечается, что у людей с данным диагнозом продолжительность без лечения составляет около 13,5 лет.
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Екатерина Коршунова