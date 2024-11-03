Голикова пообещала, что в России не будет проблем со здравоохранением до 2030 года

Татьяна Голикова (Фото: сайт Кремля)
В России до 2030 года не будет никаких проблем в сфере здравоохранения. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
По словам Голиковой, сформировано два нацпроекта, а также федеральная программа. Она добавила, что расходы на здравоохранение с 2018 года по настоящее время возросли, объемы достигли 4 трлн рублей.
При этом зависимость от поставок иностранных медицинских препаратов и изделий, пояснила Голикова, будет снижаться. Уточняется, что 186 препаратов и 328 медицинских изделий будут замещены отечественными аналогами.
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