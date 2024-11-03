Нутрициолог Гузман рассказала о вредных для человеческого организма супах

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Врач-нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что мясные наваристые супы негативно влияют на работу организма. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».
По словам эксперта, грибной суп тяжело переваривается. Гузман отметила, что его не стоит кушать людям, у которых есть заболевания желудка, а также детям.
Уточняется, что гороховый суп с копченостями также может вызвать дискомфорт и вздутие. Как сообщает нутрициолог, в солянке имеется большое количество соли и жира, а первые блюда на основе сливок могут привести к появлению избыточного веса.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что одним из самых полезных видов гарнира являются овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что гороховый суп с копченостями также может вызвать дискомфорт и вздутие. Как сообщает нутрициолог, в солянке имеется большое количество соли и жира, а первые блюда на основе сливок могут привести к появлению избыточного веса.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что одним из самых полезных видов гарнира являются овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова