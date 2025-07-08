Голикова раскрыла размеры семейной налоговой выплаты
Российские семьи получат до 189 тысяч по новой налоговой выплате
С 2026 года российские семьи с двумя и более детьми смогут получать возврат налогов в размере от 56 до 189 тысяч рублей в год. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о новой семейной налоговой выплате.
Величина выплаты зависит от числа детей. Семейная налоговая выплата предполагает возврат части НДФЛ, уплаченного в предыдущем году. Отмечается, что для семей, отвечающих установленным критериям, ставка налога будет пересчитана с 13% до льготной в 6%, а разница возвращена в виде единовременной выплаты.
Подать заявление на вычет за 2025 год можно будет в период с 1 июня по 1 октября 2026 года.
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