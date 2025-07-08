Голикова раскрыла размеры семейной налоговой выплаты

08 июля 2025, 12:59

Российские семьи получат до 189 тысяч по новой налоговой выплате

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

С 2026 года российские семьи с двумя и более детьми смогут получать возврат налогов в размере от 56 до 189 тысяч рублей в год. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о новой семейной налоговой выплате.