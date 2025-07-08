Рейды по выявлению мигрантов-нелегалов прошли в Москве
Рейды по выявлению мигрантов-нелегалов прошли в молельных домах и хостелах столицы. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Уточняется, что полицейские доставили в отдел для проверки документов больше 500 человек, а более 30 человек выдворены из России за нарушение правил въезда и пребывания в стране. Кроме того, стражи порядка выявили иностранца, находящегося в федеральном розыске.
В минувшую субботу, 5 июля, в орловском регионе выявили 162 нарушителей миграционного законодательства. Всего полицейские зафиксировали 204 нарушения. Проведены рейды в птицеводческом хозяйстве, на стройплощадках в жилом секторе и транспорте.
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