Рейды по выявлению мигрантов-нелегалов прошли в Москве

08 июля 2025, 11:28

Рейды по выявлению нелегальных мигрантов прошли в хостелах и молельных в Москве

Фото: istockphoto/shakzu

Рейды по выявлению мигрантов-нелегалов прошли в молельных домах и хостелах столицы. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».