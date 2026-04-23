Голикова рассказала о новой семейной выплате

23 апреля 2026, 15:10

Голикова: более 4 млн семей получат новую налоговую выплату

Новая налоговая выплата для россиян с двумя и более детьми затронет больше четырёх миллионов семей. Об этом сообщила вице‑премьер РФ Татьяна Голикова в ходе всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».





Пособия будут выплачиваться родителям с невысокими доходами. Получить выплаты смогут граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны, являющиеся налоговыми резидентами и оплатившие НДФЛ в году, предшествующем обращению за выплатой.





«Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена выплата. Она охватит более четырёх миллионов семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей», — заявила Голикова.